Sredstva za ekonomski razvoj sela

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih unapređenju ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim delatnostima u AP Vojvodini za 2026. godinu. Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 30 miliona dinara, a rok za podnošenje prijava je 22. maj.

Konkurs je od posebnog značaja i za područje Sremske Mitrovice, koja se nalazi među gradovima obuhvaćenim uslovima za ostvarivanje prava na podsticaje.

Sredstva su namenjena za sufinansiranje investicionog i tekućeg održavanja objekata, nabavku opreme za autentične ugostiteljske objekte u domaćoj radinosti ili seoska turistička domaćinstva, kao i za podizanje ograde oko objekata.

Kako je navedeno, cilj konkursa je dodatno zapošljavanje stanovništva u ruralnim sredinama, posebno žena, kao i dalji razvoj seoskog i ruralnog turizma.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi od 150.000 do dva miliona dinara, dok podrška može pokriti do 80 odsto prihvatljivih troškova investicije.

Pravo na podsticaj ostvaruju fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom statusu, sa prebivalištem u naseljenom mestu u kojem se ne nalazi sedište grada. Među gradovima navedenim u konkursu, Sremska Mitrovica se nalazi uz Novi Sad, Suboticu, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Kikindu i Sombor.

Prijave se podnose elektronskim putem preko digitalne platforme AgroSens APV, lično na pisarnici ili poštom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad.

