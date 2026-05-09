Obeležen Dan pobede u Rumi
Ruma-Polaganjem venaca na Gradskom groblju u Rumi obeležen je 9.maj, Dan pobede protiv nacizma u Drugom svetskom ratu. Vence na spomenik stradalim Rumljanima u Drugom svetskom ratu položili su predstavnici SUBNOR-a, srodnih biračkih organizacija, građani, a u ime Opštine Ruma Stevan Kovačević, pomoćnik predsednika Opštine Ruma.   Tokom ratnih godina, život je izgubilo oko 50 miliona ljudi, među kojima 30 miliona civila. Da bi bila pobeđena nacistička Nemačka, Sovjetski Savez je podneo najveće ljudske žrtve izgubivši 28 miliona građana i vojnika. Najveće ljudske gubitke u odnosu na ukupan broj stanovnika pretrpela je Poljska, koja je izgubila šest miliona stanovnika, a više od 95 odsto stradalih bili su civili. Jugoslavija sa milion i 800 hiljada žrtava bila je treća zemlja po broju stradalih tokom Drugog svetskog rata u Evropi, druga procentualno u odnosu na broj stanovnika, istakao je Predrag Vukmirić, predsednik SUBNOR-a Ruma.

