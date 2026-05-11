Uskoro počinje izgradnja rezervoara za vodu u Maradiku

Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ u Inđiji Dragan Surla najavio je da u Maradiku uskoro počinje izgradnja rezervoara sa crpnom stanicom, vredna 15 miliona dinara. Ovaj objekat bi, kako navodi direktor, trajno rešio probleme sa pritiskom i nestašicama vode u letnjim mesecima u ovom inđijskom selu.

