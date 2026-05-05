Strelkinje Jedinstva ponovo na pobedničkom postolju

Streljačka družina Jedinstvo iz Stare Pazove još jednom je potvrdilo da s pravom pripada samom vrhu srpskog streljaštva. Na Prvenstvu Srbije u B programu (10 m) za kadete i mlađe juniore, održanom 2. maja u Gornjem Milanovcu, takmičarke ovog kluba ostvarile su izuzetan uspeh i dostojno predstavile svoj grad i klub.

Mlađe juniorke Sofija Adamović, Vanja Teofilović i Ljubica Tanacković briljirale su tokom takmičenja i zasluženo osvojile drugo mesto, ponevši titulu vicešampionki Srbije.

Uspeh su upotpunile i kadetkinje Vanja Teofilović, Anastasija Krajina i Helena Petrović, koje su pokazale borbenost i kvalitet, osvojivši treće mesto i bronzanu medalju.

