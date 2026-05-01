Blanuša: Inđija nema prostora za kiks protiv Omladinca

U okviru 25. kola Srpske lige Vojvodina, ekipa Inđije će u subotu, 2. maja, na stadionu Toyo Tires arena ugostiti komšije iz Srema, Omladinac iz Novih Banovaca.

Pogled na tabelu dodatno naglašava važnost ovog susreta, Inđija se nalazi na 15. mestu, dok je Omladinac na 13. poziciji. Obe ekipe traže bodove koji bi im omogućili lakši nastavak borbe za opstanak u ligi. O predstojećem duelu govorio je šef stručnog štaba Inđije Miroslav Blanuša.

– Svaka utakmica, pogotovo kod kuće, za nas je kao finale. Svaki poraz udaljava nas od opstanka, i u ovom delu prvenstva potrebne su nam pobede. Uvažavamo Omladinac, koji ima kvalitetan sastav, iako to trenutni plasman možda ne pokazuje. Promena trenera im je donela novu energiju, što su potvrdili pobedom nad Vrbasom. Očekuje nas teška utakmica, ali naš cilj je jasan, želimo pobedu – rekao je Blanuša.

On je istakao i da situacija u plej-aut zoni Prve lige Srbije može dodatno uticati na rasplet u Srpskoj ligi Vojvodina.

– Činjenica da se Kabel i Tekstilac nalaze u plej-aut zoni može doneti dodatne promene i u našem rangu. Zbog toga je svaki meč do kraja izuzetno važan. Poraz ili remi dodatno komplikuju situaciju. Iako nas mnogi otpisuju, verujemo da borba još nije završena – dodao je Blanuša.

Strateg Inđije osvrnuo se i na prethodne rezultate svog tima.

– Posle pobede nad Slogom iz Čonoplje, usledio je poraz od Jedinstva iz Stare Pazove, jedne od najkvalitetnijih ekipa u ligi. Očekivali smo da možemo do boda, ali kvalitet rivala je presudio. Sada su sve misli usmerene ka narednom meču i pokušaju da se osvoje važni bodovi – zaključio je Blanuša.

Početak utakmice zakazan je za 16:30 časova.

Izvor/foto: fk-indjija.com

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.