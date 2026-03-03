  • utorak, 3. mart 2026.
Prijateljstvo dva kluba koje traje duže od decenije
Prijateljstvo dva kluba koje traje duže od decenije

3. mart 2026. godine

OFK “Brestač” i Mesna zajednica Brestač ugostili su proteklog vikenda FK “Sinđelić” iz Trpinje, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom u Republici Hrvatskoj, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tom prilikom je odigrana prijateljska utakmica, koju su domaćini dobili sa 3:2, mada rezultat nije bio primarni cilj, već širenje prijateljstva koje traje od 2013. godine, kada je prvi put uspostavljena saradnja ova dva kluba.

Tokom utakmice od fudbala se oprostio višegodišnji kapiten brestačkog tima Miloš Kovačević, a igrači gostujućeg i domaćeg tima, kao i brojni navijači ispratili su ga burnim aplauzom.

Nakon utakmice organizovano je veliko druženje u lovačkom domu u Brestaču, a na samom početku svečanosti poklone su razmenili predsednici FK “Sinđelić” Radomir Palić i OFK “Brestač” Srđan Srzić.

Goste je pozdravio i predsednik Saveta mesne zajednice Brestač Branislav Kovačević, koji im je poželeo dobrodošlicu i izrazio uverenje da će se prijateljstvo dva srpska kluba nastaviti u godinama koje dolaze i da će prerasti u tradiciju koja će na najbolji način povezivati dva mesta.

Srđan Srzić je Milošu Kovačeviću u ime kluba uručio na poklon ručni sat i uramljen dres OFK “Brestač” sa brojem 18 koji je godinama ponosno nosio.

Gosti iz Trpinje su uputili poziv brestačkom klubu za uzvratnu posetu.

Izvor: www.pecinci.org

