PROLEĆNA ZELENA PIJACA: Cveće najtraženije

Postpraznična pijaca u Staroj Pazovi vrvela je od ljudi, kao i uvek kada je lepo vreme. Nisu tu samo prodavci i kupci, ima tu komunikativnih sugrađana bez poslovnih obaveza, radoznalih prolaznika, onih koji samo porede cene na pijaci i u marketima, nekog i ne zanima zelena pijaca već onaj drugi, tekstilni deo i tome slično.

Tog jutra, čini se da se najbolje prodavalo cveće. U tom delu pijace prizor je bio neodoljiv. Na suncu muškatle su se prelivale u nijansama crvene, roza, ljubičaste, narandžaste, bilo ih je svih vrsta, stajaće, viseće, „slovenačke“ i raskošne kaliope. Dobro su se prodavale i čokotice, salvije, „lepi Jova“, petunije, obične i viseće i mnogo drugih šarenih, cvetnih ukrasa baštica i balkona.

Računi su začas prebacivali hiljadu, dve dinara. Muškatle, zavisno od vrste, koštaju od 150 do 600 dinara, sitnije cveće se prodavalo za oko 60. Vrsta koja je otporna na jarko sunce, atraktivan cvetić poznat kao vinka, tek je počeo da se prodaje. Bračni par koji iz Titela dolazi da prodaje cveće u Pazovi, najavio je vinku tek za dve nedelje jer je za nju, kažu, još hladno. Uzgajivači cveća iz Golubinaca, Belegiša, Stare Pazove, inđijske opštine kao i par iz Titela jedni pored drugih, imali su bezmalo iste cene, sličnu ponudu i svi pune ruke posla.

Osim dominantnog cveća, pažnju su privukle i jagode, naročito se ispred jedne tezge formirao red, iako je cena bila 600 dinara za kilogram. Mladi krompir se prodavao po 400, kasnije i po 350 dinara ali tu je interesovanje bilo znatno manje, kao i za drugo povrće.

Uobičajena pijačne vreva četvrtkom u Staroj Pazovi, počela je da jenjava tek oko 11 časova.

B. Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.