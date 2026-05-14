Sloboda u usponu forme: Posle Inđije sledi novo iskušenje

Pobedom u prethodnom kolu nad ekipom Inđije rezultatom 2:1, fudbaleri Slobode iz Donjeg Tovarnika nastavili su seriju pozitivnih rezultata u završnici prvenstva Srpske lige Vojvodina. Pre tog susreta, izabranici Dragana Miloševića slavili su i na gostovanju u Vrbasu rezultatom 3:2, dok su protiv Mladosti iz Omoljice osvojili bod u meču bez golova.

Nova tri boda dodatno su učvrstila Slobodu u sredini tabele. Ekipa iz Donjeg Tovarnika trenutno zauzima 11. mesto sa 31 osvojenim bodom, jednim manje od Veternika, ali i tri više od Omladinca iz Novih Banovaca.

Kratak osvrt na sremski derbi dao je šef stručnog štaba Slobode Dragan Milošević.

-Inđija je u Donji Tovarnik došla maksimalno motivisana i borbeno raspoložena, što smo i očekivali od jedne mlade ekipe. Sa druge strane, mi smo bili pod pritiskom i imperativom pobede, pa smo znali da nas čeka teška i zahtevna utakmica. Tokom svih 90 minuta videlo se htenje, agresivnost i velika želja naših igrača da dođu do važnih bodova i mislim da smo na kraju zasluženo slavili. Mogli smo ranije da prelomimo utakmicu, ali nam je nedostajalo malo više koncentracije i sreće u završnici. Najvažnije je da smo osvojili nova tri boda i sada se okrećemo narednom protivniku. Inđiji želim mnogo sreće u nastavku prvenstva – rekao je Milošević.

Već za vikend Slobodu očekuje novi izazov i još jedan sremski derbi. U okviru 27. kola protivnik će biti Jedinstvo iz Stare Pazove, a utakmica je zakazana za subotu, 16. maja od 17 časova na stadionu FK Feniks u Staroj Pazovi.

Izvor: fkslobodadonjitovarnik.com

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.