  • četvrtak, 14. maj 2026.
Sloboda u usponu forme: Posle Inđije sledi novo iskušenje
Sport | Pećinci
0 Komentara

Sloboda u usponu forme: Posle Inđije sledi novo iskušenje

14. maj 2026. godine

Pobedom u prethodnom kolu nad ekipom Inđije rezultatom 2:1, fudbaleri Slobode iz Donjeg Tovarnika nastavili su seriju pozitivnih rezultata u završnici prvenstva Srpske lige Vojvodina. Pre tog susreta, izabranici Dragana Miloševića slavili su i na gostovanju u Vrbasu rezultatom 3:2, dok su protiv Mladosti iz Omoljice osvojili bod u meču bez golova.

Nova tri boda dodatno su učvrstila Slobodu u sredini tabele. Ekipa iz Donjeg Tovarnika trenutno zauzima 11. mesto sa 31 osvojenim bodom, jednim manje od Veternika, ali i tri više od Omladinca iz Novih Banovaca.

Kratak osvrt na sremski derbi dao je šef stručnog štaba Slobode Dragan Milošević.

-Inđija je u Donji Tovarnik došla maksimalno motivisana i borbeno raspoložena, što smo i očekivali od jedne mlade ekipe. Sa druge strane, mi smo bili pod pritiskom i imperativom pobede, pa smo znali da nas čeka teška i zahtevna utakmica. Tokom svih 90 minuta videlo se htenje, agresivnost i velika želja naših igrača da dođu do važnih bodova i mislim da smo na kraju zasluženo slavili. Mogli smo ranije da prelomimo utakmicu, ali nam je nedostajalo malo više koncentracije i sreće u završnici. Najvažnije je da smo osvojili nova tri boda i sada se okrećemo narednom protivniku. Inđiji želim mnogo sreće u nastavku prvenstva – rekao je Milošević.

Već za vikend Slobodu očekuje novi izazov i još jedan sremski derbi. U okviru 27. kola protivnik će biti Jedinstvo iz Stare Pazove, a utakmica je zakazana za subotu, 16. maja od 17 časova na stadionu FK Feniks u Staroj Pazovi.

Izvor: fkslobodadonjitovarnik.com

    Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

    Najnovije vesti

    categories_image
    Mladi rukometaši iz Beške šampioni Vojvodine
    categories_image
    Inđija dočekuje budućeg prvoligaša, Naftagas gostuje na Toyo tires areni
    categories_image
    Zaplenjeno više od šest kilograma marihuane i oko 650 grama amfetamina
    categories_image
    Mesna zajednica i meštani ulepšavaju Ogar
    categories_image
    LOKALNI DERBI BEZ GOLOVA: Omladinac i Jedinstvo podelili bodove
    categories_image
    Novi put važan za privredu i meštane Šimanovaca
    Povezane Vesti
    categories_image

    Sport | Vesti | Ruma

    Istorijski uspeh rukometašica iz...

    categories_image

    Društvo | Reportaža | Pećinci

    Stojadin još plovi našim putevima

    categories_image

    Društvo | Hronika | Pećinci | Sremska Mitrovica | Vesti

    Zaplenjen amfetamin, kokain, haš...

    categories_image

    Sport

    Zlato za Vukolića

    TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

    Ostavi komentar

    Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
    Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

    © Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt