LOKALNI DERBI BEZ GOLOVA: Omladinac i Jedinstvo podelili bodove

U utakmici 26. kola Srpske lige Vojvodina, odigranoj na stadionu „Pavle Ledenčić Leša” u Novim Banovcima, fudbaleri Omladinca i Jedinstva iz Stare Pazove podelili su bodove, pošto je susret završen bez pogodaka – 0:0.

Novobanovčani su u duel sa komšijama iz Stare Pazove ušli oslabljeni neigranjem nekoliko standardnih prvotimaca. Stručni štab nije mogao da računa na povređene Lukovića, Gusnića i Blagojevića, Ademi je nastup propustio zbog prehlade, dok Bojović nije bio u konkurenciji zbog kartona.

Uprkos kadrovskim problemima, Omladinac je dobro otvorio utakmicu i tokom prvih pola sata uspeo da nametne ritam igre i kontrolu na terenu. Domaći tim imao je inicijativu, ali nije uspeo da stvori izgledniju priliku pred golom gostiju. Kako se bližio kraj prvog dela, Jedinstvo je preuzelo više poseda, ali su gosti uglavnom pokušavali udarcima sa distance, pa je mreža Merdana Ganića ostala netaknuta.

U nastavku susreta viđena je čvrsta i borbena utakmica, sa dosta duela na sredini terena. Omladinac je disciplinovano delovao u defanzivi i pokušavao da iz tranzicije ugrozi protivnika, dok su gosti bili nešto konkretniji u završnici akcija.

Ipak, promene rezultata nije bilo, pa su ekipe na kraju morale da se zadovolje po jednim bodom.

Pored borbene igre na terenu, utakmicu je obeležila i dobra atmosfera na tribinama, pa je susret u potpunosti opravdao epitet lokalnog derbija.

Omladinac će i narednog vikenda igrati pred svojim navijačima, pošto u Novim Banovcima gostuje ekipa Sloge iz Čonoplje.

Glavni sudija: Nemanja Despotović. Pomoćnici: Vladimir Nikolić i Marko Purić. Četvrti sudija: Rastko Petrović.

FK Omladinac: Ganić, Delja (od 46. min Trivić), Milosavljević, Maksimović, Lukić, Stevanović, Dobrijević, Mihailović (od 62. min Sićović (od 92. min Subotić)), Vukmanović, Lazarević (od 94. min Drekić), Đurić. Trener: D. Paunković

FK Jedinstvo: Marinković, Tošić, Ivetić, Kukolj (od 62. min Čečarić), V. Ilić (od 78. min Žakula), Delibašić, F.Ilić, Ristović, Jaćimović, Matijević, Maksimović (od 78. min Živković). Trener: Z. Kovačević

Izvor/foto: fkomladinac.com

