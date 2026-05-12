Zaplenjeno više od šest kilograma marihuane i oko 650 grama amfetamina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici protiv M. M. (19) i jednog sedamnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je od njih, sa više lokacija na području Pećinaca, oduzela oko šest kilograma i 150 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 650 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin, oko 50 grama supstance za koju se sumnja da je kokain, kao i dve digitalne vagice.

