Roditelji i vaspitači zajedno na uređenju vrtića u Irigu i Vrdniku

Irig-Udruženi roditelji, vaspitači i osoblje Dečije ustanove „Dečija radost“ Irig zajedničkim snagama uredili su dvorišta objekta „Čarolija“ u Irigu i „Vila“ u Vrdniku. U toku marta, roditelji i vaspitači udružili su snage kako bi prostor u kojem deca provode veliki deo dana učinili lepšim, podsticajnijim i prijatnijim za igru i boravak na otvorenom i pokazali da zajednički volonterski rad daje najbolje rezultate. Polazeći od potreba i interesovanja dece, vaspitači su pozvali roditelje kako bi im prezentovali ideju i potrebu za uređenjem dvorišta, sa akcentom da dvorište treba da bude osmišljeno kao prostor koji podstiče kretanje, maštu, istraživački duh i međusobnu saradnju, kažu u DU „Dečija radost“ Irig.

