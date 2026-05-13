Inđija dočekuje budućeg prvoligaša, Naftagas gostuje na Toyo tires areni
13. maj 2026. godine

Ekipa Inđije vratila se iz Donjeg Tovarnika praznih šaka i po svemu sudeći nalazi se na korak od selidbe u niži rang. Dva gola primljena u prvih dvadesetak minuta susreta pokazala su se kao nedostižan zaostatak za zeleno-bele, koji su do kraja uspeli samo da ublaže poraz (2:1).

Nakon utakmice, komentar je dao šef stručnog štaba Inđije, Miroslav Blanuša.

– Jednostavno, kao i tokom gotovo čitavog prolećnog dela prvenstva, veoma lako primamo golove, što se desilo i u Tovarniku. To je naša najveća boljka. Prvi i drugi pogodak primili smo olako i posle je bilo veoma teško vratiti se u utakmicu iz velikog zaostatka. Ne mogu da kažem da je igra protiv Slobode bila loša, imali smo i mi svoje situacije i prilike, ali opet nismo uspeli da ih realizujemo i pretvorimo u golove – rekao je Blanuša.

U okviru 27. kola, koje je na programu u subotu, 16. maja, Inđija će na Toyo Tires areni ugostiti budućeg prvoligaša, ekipu Naftagasa iz Elemira. Početak susreta zakazan je za 17 časova.

– Igraćemo do kraja prvenstva maksimalno angažovano i čvrsto. Nijednom protivniku nećemo dozvoliti da ga naš loš plasman na tabeli zavara. Pokušaćemo da ispravimo greške iz prethodnih utakmica i da osvojimo još neki bod – poručio je Blanuša.

Izvor/foto: fk-indjija.com

