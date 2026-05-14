Mladi rukometaši iz Beške šampioni Vojvodine

Veliki uspeh ostvarili su dvanaestogodišnji rukometaši iz Beška, koji su osvajanjem prvog mesta zasluženo postali šampioni Prve lige Vojvodine. Rukometaši „Hajduka“ u finalu pobedili su ekipu iz Pančeva, dok su u polufinalu bili bolji od ekipe iz Zrenjanina.



