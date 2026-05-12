Novi put važan za privredu i meštane Šimanovaca

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić, zajedno sa predstavnicima Mesne zajednice Šimanovci i meštanima, obišao je radove na izgradnji nove saobraćajnice u industrijskoj zoni i rekonstrukciji Ulice vojvode Vuka, na koju se nadovezuje nova saobraćajnica. Sredstva za finansiranje ovih radova obezbedilo je Ministarstvo privrede republičke Vlade.

-Moram da se zahvalim Vladi Srbije, a posebno predsedniku Republike, bez čije podrške ova zona ne bi mogla da se razvija brzinom kojom se sada razvija. Ovom saobraćajnicom, koja se trenutno radi, rasterećujemo dobar deo industrijske zone. Ovaj deo puta će obezbediti prilaz do sedam hala ili preko 150 hiljada kvadratnih metara poslovnog prostora, čime će saobraćaj u industrijskoj zoni biti znatno efikasniji i bezbedniji – rekao je predsednik Đokić.

Koordinator projekta Milan Mijić istakao je da je nova saobraćajnica predviđena pre svega za težak teretni saobraćaj, pa su toj nameni prilagođene i karakteristike saobraćajnice.

-Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja puta u dužni od 1.500 metara, sa pratećom vodovodnom i kanalizacionom mrežom, koja se nadovezuje na postojeću mrežu, kao i rekonstrukcija Ulice vojvode Vuka u dužini od 1.060 metara. Širina saobraćajnica je 6 metara – rekao je Mijić.

Upravo zbog toga što je predviđena za teški teretni saobraćaj, saobraćajnica u radnoj zoni će mnogo značiti ne samo privrednicima, već i meštanima, smatra Aleksandar Mandić, predsednik Saveta Mesne zajednice Šimanovci.

-Kao meštanin, mogu da pohvalim saradnju opštine Pećinci i Vlade Republike Srbije, koja je prepoznala značaj ove radne zone, jedne od najznačajnijih u Srbiji – kazao je Mandić.

Komunalna i putna infrastruktura u prvim godinama od formiranja radne zone nije mogla da prati tempo privrednog razvoja u Šimanovcima. Poslednjih godina je taj raskorak umnogome otklonjen, a sa izgradnjom nove saobraćajnice biće znatno rasterećen saobraćaj u samom naselju, smatra meštanka Marijana Dobrić.

-Ponosni smo na sve što se gradi i radi u našem mestu, i u celoj opštini, i zahvalni smo lokalnoj samoupravi. Ovaj put koji se gradi umnogome će olakšati tranzit kroz selo, jer je previše opterećeno, a Šimanovci su veliko selo – kazala je Marijana Dobrić.

