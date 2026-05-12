Mesna zajednica i meštani ulepšavaju Ogar

Savet mesne zajednice Ogar iskoristio je lepe prolećne dane da organizuje akciju uređenja naselja. U akciju su se uključili i meštani, pa je zasađeno cveće na spomeniku palim borcima i žrtvama fašizma i u parku koji ga okružuje, kao i na javnim površinama u centru naselja.

U jednoj od prethodnih akcija javne površine u centru su oćišćene i okrečena su stabla, a kako je podsetio predsednik Saveta MZ Ogar Milan Aleksić, ovog proleća je uklonjeno staro zidano platno koje je delilo park od susedne privatne parcele, a umesto platna je podignuta nova veštačka živa ograda.

On je dodao da je u planu da se pored nove ograde zasadi dvostruki drvored.

