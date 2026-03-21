Svetski dan poezije u Mihizovoj rodnoj kući u Irigu

Irig-Sinoć, 20. marta 2026. godine, u prepunoj sali rodne kuće Borislava Mihajlovića Mihiza, svečano je obeležen Svetski dan poezije. Tim povodom, pesnikinje Nana Blagojević i Maja Dražić predstavile su svoje zbirke poezije „Želim da me čuješ” i „Zalet”, objavljene u izdanju Nova poetika.

