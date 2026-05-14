Atletičari mitrovačkog Srema uspešni na više frontova

Na otvorenom Prvenstvu Beograda za mlađe pionire članica Atletskog kluba Srem iz Sremske Mitrovice, Nađa Vuković, istrčala je još jednu sjajnu trku. Ona je pobedila na 800m, sa još jednim novim ličnim rekordom koji sada iznosi 2:22.61. To je odličan rezultat za taj uzrast, a postignut je u samom finišu gde je Nađa imala više snage od Tare Jaćimović iz Crvene zvezde u poslednjim metrima trke.

Tri bronzane medalje Mitrovčani su osvojili na otvorenom Prvenstvu Beograda za mlađe juniore. Dve bronzane medalje pripale su Nemanji Ivkoviću koji je skočio uvis 1.77m i troskok 12.46m, dok je Katarina Škorić hitnula koplje do daljine od 34.11m. Četvrto mesto u bacanju koplja (700g) zauzeo je Borislav Bežanović daljinom od 43.36m, dok su Milan Glumac na 400m (56.41s) i Danilo Bojić u skoku udalj (5.67m) osvojili deveto mesto.

Po lepom i sunčanom danu u Petnici je održan kros, atletičari Srema predvođeni trenerom Aleksandrom su osvojili 10 medalja i tako nastavili pobednički niz na trkama

Zlatne medalje su osvojili Aleksandra Kostadinović u seniorskoj trci na 3km, Vera Pajić, Milan Nikolić, Teodor Anđušić, Anja Marčok, Sara Perić, kao i Marko Perić u trci veterana. Srebrne medalje su osvojili Sara Milovanović, Aleksandar Radovanović i Relja Milovanović. Značajne rezultate postigli su još i sestre Ena i Dea Mataruga, Julija Subotić i Sara Nikolić.

