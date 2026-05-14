Inđija domaćin turnira u fleg fudbalu za mlade

U subotu, 16. maja, Inđija postaje centar omladinskog fleg fudbala u Srbiji. Na terenu OŠ „Jovan Popović“, od 12 časova, odigrava se II turnir U15 fleg fudbal lige Srbije 2026, takmičenja za mlade sportiste do 15 godina koje organizuje Savez za američki i fleg fudbal Srbije.

Na turniru učestvuje devet ekipa, Inđija „Indians“, Novi Beograd „Orlovi“, Bajmok „Raptors“, Bor „Golden Bears“, Beograd „Vukovi“, Valjevo „Vukodlaci“, Valjevo „Heroji“, Obrenovac „Hawks“ i Novi Sad „Wild Dogs“. Utakmice se igraju paralelno na tri terena, a ukupno će biti odigrano 12 mečeva u toku dana.

Fleg fudbal je bezkontaktna varijanta američkog fudbala u kojoj se umesto obaranja protivnika igraču skida zastavica sa pojasa. Sport je posebno popularan u mlađim kategorijama zbog jednostavnih pravila, timskog duha i naglaska na tehnici i brzini. U Srbiji ga trenutno aktivno igra više od 300 mladih sportista organizovanih u okviru SAAF-a i Zajednice klubova fleg fudbala.

Domaćin turnira, klub Inđija „Indians“, jedan je od pionira ovog sporta u Srbiji i trenutno drži treće mesto na tabeli U15 lige. Ulaz na turnir je slobodan, a organizatori pozivaju sve zainteresovane da dođu i uživo pogledaju utakmice.

Tekst i foto: Inđija Indians

