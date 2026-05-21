Počela XVII Likovna kolonija u Kupinovu

Predstavljanjem umetnika i prigodnim kulturno-umetničkim programom, 18. maja je u dvorištu Etno kuće „Putnik“ u Kupinovu počela 17. Likovna kolonija, koju organizuje Udruženje za kulturni razvoj „Kolonija Kupinovo“, u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Pećinci i Kulturnim centrom Pećinci, pod pokroviteljstvom pećinačke lokalne samouprave.

Koloniju je otvorio zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić, koji je tom prilikom istakao da je Likovna kolonija jedna od najstarijih manifestacija u opštini, kao i da na poseban način promoviše pećinačku opštinu. Kako je rekao, umetnici tokom kolonije ne samo da stvaraju umetnička dela, već imaju priliku i da se druže, upoznaju lokalnu zajednicu i prirodne lepote ovog kraja.

Predsednik Udruženja „Kolonija Kupinovo“ Goran Janković rekao je da je ovogodišnja kolonija memorijalnog karaktera i posvećena nedavno preminulom bugarskom slikaru Plamenu Vlčevu, koji je godinama bio učesnik kolonije.

Uz prigodan kulturno-umetnički program, u kojem su učestovali članovi KUD „Kupinik“ iz Kupinova, Milica Bastajić, vokalna solistkinja, Vladimir Mitrović, izvođač na gitari, Elena Arsenijević, recitatorka i Jana Kovačević, vokalna solistkinja, kao i izložbu slika Plamena Vlčeva, nastale tokom njegovih boravaka u Kupinovu, umetnici i posetioci imali su priliku da u prijatnoj atmosferi evociraju uspomene na ovog umetnika i uživaju u spoju umetnosti, muzike i prirodnog ambijenta Etno kuće „Putnik“.

U narednih pet dana umetnici će stvarati u dvorištu Etno kuće, kao i u prirodi Kupinova i Specijalnog rezervata prirode Obedska bara. Svečano zatvaranje Kolonije najavljeno je za 23. maj.

