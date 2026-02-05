Biblioteka „Gligorije Vozarović“ obeležila 160 godina postojanja

Prigodnim programom u sredu, 4. februara, obeleženo je 160 godina postojanja Biblioteke „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici. Velika godišnjica, bila je povod za postavljanje izložbe „Gligorije Vozarović“ čije ime Biblioteka ponosno nosi već više od pet decenija.
Na 12 panoa predstavljen je život i rad knjižara, knjigovesca i izdavača rođenog u obližnjem Ležimiru, čije svetlo delo i aktivan rad na polju kulture tokom 19. veka ima značaj za nacionalnu istoriju. Namera autorki je da mlade sugrađane, školsku decu, upoznaju sa znamenitim Srbinom, tvorcem prve javne biblioteke u Beogradu, mecenom i knjigovescem koji je ukoričio Sretenjski ustav 1835. godine. Autorke izložbe su Milijana Dmitrović Torma i Silvija Stojilković, a izložba je realizovana uz podršku Grada Sremska Mitrovica.
Tim povodom, zahvalnice su dodeljene korisnicima i saradnicima:
-Najviše pročitanih knjiga u Dečijem odeljenju Andrej Mujanović;
-Najverniji posetioci Kreativnih radionica su Irina Torma i Lena Šljivić;
-Najviše pročitanih knjiga među odraslima Milica Civrić;
-Najviše pročitanih knjiga među omladincima Lena Nikolić;
-Najviše pročitanih knjiga u Ogranku Bosut Miroslav Tomić;
-Najviše pročitanih knjiga u Ogranku Jarak Ilija Ostojić;
-Najviše pročitanih knjiga u Ogranku Kuzmin Jela Radanov;
-Najviše pročitanih knjiga u Ogranku Martinci Sofija Kurajić;
-Najviše pročitanih knjiga u Ogranku Čalma Sofija Bojanić;
-Najviše pročitanih knjiga u Ogranku Šašinci Slavica Radosavljević;
-Darodavac – najveći broj poklonjenih knjiga Aleksandar Krstajić;
-Za dugogodišnju uspešnu saradnju: Dragan Đorđević, Nevena Tadić i Hajrudin Durmanović