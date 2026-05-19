Drugačiji pogled na ranu srpsku pismenost

Ruma-U okviru manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture, sinoć je u biblioteci „Atanasije Stojković“ Rumsaodržano veoma posećeno predavanje prof. dr Marka Aleksića pod nazivom „Arheološko svedočanstvo o najstarijoj pismenosti kod Srba“. Aleksić je jedan od najistaknutijih srpskih arheologa i istoričara, istraživača saradnika Arheološkog instituta SANU i dugogodišnjeg kustosa Narodnog muzeja u Beogradu. Autor je više značajnih naučnih i popularnih dela, među kojima su „Srpski viteški kod“, „Marko Kraljević“ i „Srpske zemlje pre Nemanjića“, kao i međunarodno priznate studije „Medieval Swords from Southeastern Europe“. Tokom predavanja, Aleksić je predstavio najnovija arheološka otkrića koja bacaju novo svetlo na pitanje pismenosti i kulturnog razvoja Srba u ranom srednjem veku. Poseban akcenat stavljen je na dokaze koji ukazuju na prisustvo pismenosti i hrišćanske tradicije kod Srba mnogo pre druge polovine 9. veka, čime se preispituju dugo prisutne predstave o Srbima kao isključivo varvarskim plemenima tog doba.

