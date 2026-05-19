  • utorak, 19. maj 2026.
Drugačiji pogled na ranu srpsku pismenost
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
0 Komentara

Drugačiji pogled na ranu srpsku pismenost

19. maj 2026. godine

Ruma-U okviru manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture, sinoć je u biblioteci „Atanasije Stojković“ Rumsaodržano veoma posećeno predavanje prof. dr Marka Aleksića pod nazivom „Arheološko svedočanstvo o najstarijoj pismenosti kod Srba“. Aleksić je jedan od najistaknutijih srpskih arheologa i istoričara, istraživača saradnika Arheološkog instituta SANU i dugogodišnjeg kustosa Narodnog muzeja u Beogradu. Autor je više značajnih naučnih i popularnih dela, među kojima su „Srpski viteški kod“, „Marko Kraljević“ i „Srpske zemlje pre Nemanjića“, kao i međunarodno priznate studije „Medieval Swords from Southeastern Europe“. Tokom predavanja, Aleksić je predstavio najnovija arheološka otkrića koja bacaju novo svetlo na pitanje pismenosti i kulturnog razvoja Srba u ranom srednjem veku. Poseban akcenat stavljen je na dokaze koji ukazuju na prisustvo pismenosti i hrišćanske tradicije kod Srba mnogo pre druge polovine 9. veka, čime se preispituju dugo prisutne predstave o Srbima kao isključivo varvarskim plemenima tog doba.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Mladi plesači iz Mitrovice nastupili na međunarodnom takmičenju u Temišvaru
categories_image
Javna rasprava o Nacrtu zakona o vinu
categories_image
Divljali putem Bosut–Kuzmin: Trojica vozača kažnjena zbog nasilničke vožnje
categories_image
Za svaki mladi bračni par u opštini Pećinci 50 hiljada dinara
categories_image
Program Dana opštine Pećinci
categories_image
Uskoro Dečiji festival folklora u Krčedinu
Povezane Vesti
categories_image

Hronika | Ruma

Opština Ruma subvencioniše prevo...

categories_image

Vesti | Šid | Zabava

Koncert „Bojan Babić i pri...

categories_image

Društvo | Inđija

Promocijom dečijih prava vrtić u...

categories_image

Vesti | Šid

U toku referendum za samodoprinos

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt