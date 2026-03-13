Korak ka profesionalizaciji amaterskog fudbala

Sremska Mitrovica i Gradski fudbalski savez domaćini su edukacije trenera za UEFA C licencu, koja se realizuje pod okriljem UEFA, a u organizaciji Fudbalskog saveza Vojvodine.
Edukacija je namenjena trenerima sa teritorije celog Srema, a obuhvata ukupno 28 kandidata, od kojih je čak 17 iz grada na Savi, što potvrđuje veliko interesovanje lokalne fudbalske zajednice za stručno usavršavanje.
Predavanja se održavaju u prostorijama Visoke škole “Sirmijum”, a polaznike kroz program vode licencirani predavači Spasoje Jelačić, Darko Puškarić i Dejan Karan. Organizatori ističu da je cilj bio da se u program uključe treneri iz najnižih rangova takmičenja, koji do sada nisu posedovali odgovarajuću licencu.
-Želeli smo da pružimo priliku trenerima koji rade u amaterskom fudbalu i sa mlađim kategorijama, jer je upravo njima ovakva edukacija dodatni podstrek za dalji rad. Uvođenjem licence unosi se nova doza profesionalnosti u amaterski fudbal, a trenerima se otvara mogućnost za napredovanje i kvalitetniji rad – poručio je Marko Simić, predsednik Gradskog fudbalskog saveza Sremske Mitrovice.
Program obuke obuhvata pet modula u trajanju od po dva dana. Edukacija će biti realizovana kroz dva modula u martu, dva u aprilu i završni modul u maju, čime će kandidati steći neophodna znanja i kompetencije za rad u skladu sa standardima UEFA.
Organizatori izražavaju nadu da će ovakva praksa postati redovna i da će u budućnosti obuhvatiti još veći broj trenera sa teritorije celog Srema, čime bi se dodatno unapredio kvalitet rada u mlađim selekcijama i amaterskim klubovima.
