Donji Petrovci osvojili trofej Kupa OFS Ruma

Na fudbalskom stadionu u Donjim Petrovcima 27. avgusta je održano finale Kupa Opštinskog fudbalskog saveza Ruma, u kome su se sastale ekipe Donji Petrovci i Polet iz Nikinaca. Posle prave drame i penal lutrije pehar je pripao ekipi na čijem se stadionu i igrao finalni duel.

Regularni deo utakmice završen je nerešenim rezultatom 1:1. Miša Stanić je pogotkom u 23. minutu doneo vođstvo za Polet, ali nije se dugo čekalo na odgovor Donjih Petrovaca, u 37. minutu Slobodan Kovačević postiže gol za izjednačenje, što će se ispostaviti i kao konačan rezultat u regularnom delu utakmice, da bi se potom pristupilo izvođenju penala. Fudbaleri Donjih Petrovaca nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, rezultat 3:1, osvojili su Kup.

Finalistima je pored pehara pripala i novčana nagrada koju je obezbedila Opština Ruma, i to pobedniku u iznosu od 100 hiljada, dok je 50 hiljada dinara dobila poražena ekipa. Osvajanjem trofeja Donji Petrovci su obezbedili plasman u narednu rundu takmičenja, Kup Područnog fudbalskog saveza Srem.

Polet – Donji Petrovci 1:3 pp (1:1)

Donji Petrovci, Stadion FK Donji Petrovci, gledalaca: 150, Sudija: Uroš Knežević (Ruma), Pomoćnici: Miroslav Rankić i Miloš Mitrović, Strelci: Stanić u 23. za Polet, Kovačević u 37. minutu za Donje Petrovce, Žuti kartoni: Damnjanović, Stojanović (Polet), Diklić (Donji Petrovci)

Polet: Šegavac, Nešković (od 46. Stojanović), Đurović, Obrenović, Radović, Popović, Savić, Damnjanović (od 46. Lubaščik), Zakić (od 66. Trbović), Mirković, Stanić

Trener: Z. Marjanović

Donji Petrovci: Tomić, Putica, Vučković, Diklić, Matić, Radaković (od 69. Krstić), Sladoja, Kovačević, Vokić, Đorđević, Devrnja (od 79. Miljuš)

Trener: P. Jeftić

Izvor i foto: Sportski savez opštine Ruma

