Mitrovački kajakaši na Svetskom kupu u Segedinu

Kajakaši sremskomitrovačkog „Vala“, Marija Dostanić, Anastazija Bajuk i Bojan Zdelar nastupiće u dresu reprezentacije Srbije na Svetskom kupu u kajaku, koji se od 8. do 10. maja održava u mađarskom Segedinu. Sa njima će u stručnom štabu reprezentacije biti i trener Nenad Kosijer.

Bojan Zdelar nastupiće u jednosedu na 1000 metara, dok će Anastazija Bajuk i Marija Dostanić veslati u dvosedu na 500 metara.

U trci četvoroseda na 500 metara Marija Dostanić veslaće zajedno sa Žofi Horvat, Dinom Bacelj i Dunjom Stanojev, dok će Anastazija Bajuk biti deo posade sa Slavicom Našagaćin, Katalin Gere i Lidijom Ladanji.

Svetski kup u Segedinu tradicionalno okuplja najbolja svetska imena ovog sporta, a nastup takmičara „Vala“ u sastavu reprezentacije Srbije predstavlja veliko priznanje za klub i sremskomitrovački kajak.

