Tri polufinala, dve medalje

U subotu 22. oktobra hala Sportskog centra “Šumice” u Beogradu okupila je najbolje mlađe kadete u Srbiji na državnom šampionatu, uz učešće 56 klubova i 218 takmičara. Džudo klub “Sirmijum” predstavljali su Кatarina Tomić do 48kg, Luka Novaković do 46kg i David Perković +81kg, osvojivši dve bronzane medalje.

Politika kluba je da na ovako jaka takmičenja kao što su državni šampionati idu samo najspremniji takmičari. Na radost svih u “Sirmijmu”, sve je išlo dobro do polufinala, kada su nastali problemi. Da li je to neiskustvo ili prevelika želja da se dokopaju finala, nisu uspeli u toj nameri. Dobro su odradili popravne mečeve u repasažu, dovoljno da se osvoji bronzana medalja. To je uspelo Кatarini i Davidu, dok se Luka morao zadovoljiti petim mestom.

U nedelju 23. oktobra pioniri “Sirmijuma” učestvovali su na turniru u Ugljeviku. Medalje su osvojili do 40 kg Teodora Vukasović prvo mesto, do 52 kg Maša Živanović drugo mesto, do 60 kg Mladen Mackanić drugo mesto, do 66 kg Matija Vučenović treće mesto. Bilo je uspeha i kod starijih pionira, do 66 kg Luka Vučenović zauzeo je drugo mesto.

