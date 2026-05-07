U Beočinu po prvi put održana „Liga malih šampiona“

U utorak, 5. maja u Sportskom centru „Beočin“ održana je „Liga malih šampiona“, nacionalni projekat koji ove godine u 56 gradova i opština sprovodi Sportski savez Srbije i Savez za predškolski sport i fizičko vaspitanje uz podršku Ministarstva sporta.

Domaćin i organizator takmičenja u Beočinu bio je Sprotski savez opštine Beočin koji je u saradnji sa Predškolskom ustanovom „Ljuba Stanković“ i pod pokroviteljstvom Opštine Beočin, okupio 110 mališana uzrasta od 5 do 7 godina koji su se takmičili u dve kategorije: „Budi brz i spretan“ i „Trka na 20 000 centimetara“.

Učešće je prijavilo 11 ekipa iz vrtićkih objekata „Labudić“ iz Banoštora, „Zvezdica“ iz Čerevića, „Bubica“ iz Beočin sela, „Bubamara“ i „Slonče“ iz Beočina i „Dečiji raj“ iz Rakovca.

Prisutne su na ceremoniji otvaranja pozdravili predsednik Upravnog odbora PU „Ljuba Stanković“ Predrag Račić, predsednik Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije Goran Vještica i predsednica opštine Beočin Biljana Janković koja je „Ligu malih šampiona“ proglasila otvorenom.

Događaju su prisustvovali sportski direktor Sportskog saveza Srbije Dragan Šešum, generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine mr Mladen Stojšin, stručni saradnik iz Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije Goran Perić, član Opštinskog veća Opštine Beočin zadužen za oblast sporta Vladimir Mihić, direktor Sportskog centra Beočin Goran Kovačević, predstavnici Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Beočin Stojan Ivanović i Dušica Ristić, predsednik Skupštine Sportskog saveza opštine Beočin Stojan Ivanović i generalna sekretarka Sportskog saveza opštine Beočin Vesna Ižak.

Uz brojne sportske poligone i sjajnu navijačku atmosferu dece i vaspitača, učesnici su pokazali veliku motivaciju i izuzetnu spretnost a najuspešnije ekipe iz predškolskih grupa bile su „Bubice“ iz Beočin sela i „Slonče“ iz Beočina, dok su pobednici iz uzrasne kategorije starijih grupa bili „Medvedići“ i „Ribice“ iz Beočina, koji će predstavljati našu opštinu na državnom prvenstvu u septembru u okviru Sajma sporta u Beogradu.

Za sve učesnike Sportski savez opštine Beočin obezbedio je medalje dok su pobedničke ekipe osvojile pehare.

Voditelj oficijelnog programa bio je Dragan Jovičić Srba a kako bi takmičenje proteklo u skladu sa propozicijama pobrinuli su se nastavnica fizičkog vaspitanja u OŠ „Jovan Grčić Milenko“ Dušica Ristić, studentkinja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trener u Školici sporta „Olee“ Zorana Stojić, predstavnici Sportskog saveza opštine Beočin i volonteri-učenici beočinske osnovne škole.

-Opština Beočin ovim putem upućuje veliku zahvalnost Sportskom savezu opštine Beočin, Sportskom centru „Beočin“, vaspitačima i deci iz PU „Ljuba Stanković“, dežurnim ekipama policije i doma zdravlja kao i svima koji su svojim angažmanom doprineli da prva „Liga malih šampiona“ protekne u sjajnoj atmosferi i najlepšim dečijim uspomenama – navodi se u saopštenju.

Foto: Ismet Ademovski

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.