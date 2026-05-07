  • četvrtak, 7. maj 2026.
Jednoglasna podrška za novi mandat: Dragan Krmar i dalje na čelu OFS Šid
Sport | Šid
7. maj 2026. godine

Na redovnoj izbornoj skupštini Opštinskog fudbalskog saveza Šid, održanoj protekle nedelje, predstavnici klubova su ukazali poverenje Draganu Krmaru, koji će u narednom mandatnom periodu, od 2026. do 2030. godine, obavljati funkciju predsednika. Krmaru je ovo drugi uzastopni mandat na čelu ove organizacije.

–Podrška koju sam dobio i činjenica da sam jednoglasno izabran daju mi signal da sam u prethodnom mandatu svoju dužnost obavljao na najbolji mogući način. Biti na čelu jednog fudbalskog saveza predstavlja čast i zadovoljstvo, ali nosi i veliku odgovornost. U naredne četiri godine, zajedno sa saradnicima, nastavićemo započete aktivnosti, pre svega pomoć klubovima kroz sportsku opremu, kao i rad na omasovljenju i uključivanju najmlađih u trenažni proces – istakao je Krmar.

On je dodao da je u planu i pokretanje Školice suđenja, u saradnji sa sudijskom organizacijom, kako bi se mladi uključili u ovaj segment fudbala i stekli osnovu za dalje usavršavanje, kao i organizacija seminara za trenere.

Za članove Izvršnog odbora izabrani su: Dejan Bilić, Srđan Subić, Aleksandar Pavić, Đorđe Smiljanić, Dalibor Hnatko i Goran Velečković.

U narednom periodu strukovne organizacije u Šidu vodiće mladi stručnjaci. Na čelu trenerske organizacije biće Srđan Subić, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta sa UEFA C licencom, koji je kao trener radio u FK Radnički Šid i FK Hajduk Divoš. Sudijsku organizaciju predvodiće Dejan Bilić, sudija Srpske lige i diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

–Glavni cilj je da budemo među vodećim savezima u Sremu – poručio je Krmar.
D.T.

