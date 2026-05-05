Omladinac iz Novih Banovaca do sva tri boda u Inđiji

Na Toyo Tires Arena odigran je zanimljiv sremski derbi u kojem je Omladinac iz Novih Banovaca savladao Inđiju rezultatom 2:1. Iako je domaći tim imao više izglednih prilika, gosti su bili efikasniji i stigli do tri veoma važna boda.

U prvom poluvremenu viđena su dva pogotka. Inđija je povela preko Bajića, koji je nakon dubinske lopte Nedeljkovića izašao sam iskosa sa desne strane i preciznim udarcem savladao golmana Ganića. Međutim, pred sam odlazak na odmor Omladinac dolazi do izjednačenja. Dobrijević je iskoristio dubinsko proigravanje Stevanovića i neodlučnost golmana Oparnice, pa je zatresao mrežu za 1:1.

Pobedonosni pogodak postignut je u samom finišu utakmice. Ademi je u 88. minutu najpre izborio prekid, a potom nakon centaršuta u padu postigao gol za potpuni preokret i veliko slavlje gostujuće ekipe.

Nakon ovog kola, Inđija se nalazi na pretposlednjem mestu na tabeli sa 21 bodom, dok je Omladinac na 12. poziciji sa 27 osvojenih bodova.

Glavni sudija: Rastko Petrović. Pomoćnici: Draško Relić i Stefan Petrović. Četvrti sudija: Ognjen Mitrović.

Strelci: 1:0 Bajić u 14. min, 1:1 Dobrijević u 44. min, 1:2 Ademi u 88. min

FK Inđija: Oparnica, Nedeljković, Vlaisavljević, Galuška, L. Dobrijević, Hrnjaz, Radivojević, Bajić, Matić, Zekić (od 57. min Radovanović), Dubajić (od 79. min M. Dobrijević). Trener: M. Blanuša

FK Omladinac: Ganić, Milosavljević (od 73. min Delja), Maksimović, Luković (od 19. min Stevanović), Dobrijević, Mihailović (od 73. min Sićović), Ademi, Đurić, Vukmanović, Bojović (od 60. min Trivić), Lazarević. Trener: D. Paunković

