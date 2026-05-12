Pojava nove internet prevare putem platforme „WhatsApp“
Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije upozorilo je građane na pojavu novog modaliteta internet prevara putem platforme „WhatsAppˮ.

Građani putem „WhatsAppˮ ili SMS poruka dobijaju link za navodnu „verifikacijuˮ, odnosno „potvrduˮ „WhatsAppˮ naloga. Ukoliko korisnik pristupi linku i prati navedene korake, u riziku je da mu nad „WhatsAppˮ nalogom bude preuzeta kontrola.

Nakon preuzimanja naloga, izvršioci sa kompromitovanog profila kontaktiraju članove porodice, prijatelje i druge kontakte oštećenog lica, lažno se predstavljajući kao vlasnici naloga, nakon čega traže hitne novčane pozajmice ili uplate zbog ozbiljne situacije u kojoj se, navodno, nalaze.

MUP apeluje na građane da ne pristupaju sumnjivim linkovima dobijenim putem poruka, da ne unose verifikacione kodove i lične podatke na neproverenim stranicama, da uključe dvofaktorsku autentifikaciju na svojim nalozima i da, pre bilo kakve uplate, obavezno dodatno provere identitet lica koje traži novac, putem telefonskog poziva ili drugog sigurnog kanala komunikacije.

Takođe, ukoliko posumnjaju na pokušaj prevare i zloupotrebe naloga, građani bi trebalo da to odmah prijave nadležnim organima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća na to da su pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u prethodnom periodu uspešno rasvetlili više stotina slučajeva zloupotreba „WhatsAppˮ naloga na teritoriji Srbije i identifikovali lica osumnjičena da su na taj način oštetila veći broj građana.

Policija nastavlja intenzivan rad na identifikaciji i procesuiranju izvršilaca ovih krivičnih dela, uključujući i saradnju sa međunarodnim partnerima i nadležnim institucijama, ističe se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

