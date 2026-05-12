Olujni vetar u kasnim popodnevnim i večernjim satima u Sremu

Na snazi je crveni meteoalarm na području Srema i drugim delovima Srbije zbog jakog olujnog vetra koji će dostizati udare od 70 do 100 kilometara na sat, ponegde i do 120. Iako se pljuskovi i grmljavina praćeni olujnim vetrom očekuju i tokom dana, kao najkritičniji period izdvaja se utorak 12.maj u kasnim popodnevnim i večernjim časovima od 18 do 24 h. Očekuje se da će olujni vetar od 18 do 20 časova zahvatiti i Srem.

Ovakav intenzitet vetra praćen kišom, pljuskovima i naglim padom temperature, predstavlja opasnost za bezbednost ljudi i životinja,može prouzrokovati materijalne štete, pre svega oštećenje krovnih konstrukcija, lomljenje i obaranje drveća i grana, oštećenja na vozilima, prekide u snabdevanju električnom energijom, probleme u saobraćaju, kao i oštećenja na poljoprivrednim kulturama i infrastrukturi.

Posle ponoći očekuje se postepeno slavljenje vetra, prestanak padavina i razvedravanje na području Srema.

