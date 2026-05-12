  • utorak, 12. maj 2026.
Olujni vetar u kasnim popodnevnim i večernjim satima u Sremu
Servis | Vesti
0 Komentara

Olujni vetar u kasnim popodnevnim i večernjim satima u Sremu

12. maj 2026. godine

Na snazi je crveni meteoalarm na području Srema i drugim delovima Srbije zbog jakog olujnog vetra koji će dostizati udare od 70 do 100 kilometara na sat, ponegde i do 120. Iako se pljuskovi i grmljavina praćeni olujnim vetrom očekuju i tokom dana, kao najkritičniji period izdvaja se utorak 12.maj u kasnim popodnevnim i večernjim časovima od 18 do 24 h. Očekuje se da će olujni vetar od 18 do 20 časova zahvatiti i Srem.
Ovakav intenzitet vetra praćen kišom, pljuskovima i naglim padom temperature, predstavlja opasnost za bezbednost ljudi i životinja,može prouzrokovati materijalne štete, pre svega oštećenje krovnih konstrukcija, lomljenje i obaranje drveća i grana, oštećenja na vozilima, prekide u snabdevanju električnom energijom, probleme u saobraćaju, kao i oštećenja na poljoprivrednim kulturama i infrastrukturi.
Posle ponoći očekuje se postepeno slavljenje vetra, prestanak padavina i razvedravanje na području Srema.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Za vikend u Sremskoj Mitrovici “Gljive Fruške gore“
categories_image
Mesna zajednica i meštani ulepšavaju Ogar
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 14. maj
categories_image
Novi put važan za privredu i meštane Šimanovaca
categories_image
Pojava nove internet prevare putem platforme „WhatsApp“
categories_image
Raspisan javni poziv za podsticaje u stočarstvu za tov u 2026. godini
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Veći budžet u 2022. godini

categories_image

Društvo | Vesti | Stara Pazova

Priznanja za najuspešnije Vojčane

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pon...

categories_image

Servis

Registrovane tri saobraćajne nes...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt