Za vikend u Sremskoj Mitrovici “Gljive Fruške gore“

Sremska Mitrovica će 16. i 17. maja biti domaćin šeste međunarodne manifestacije „Gljive Fruške gore“,koja će okupiti ljubitelje prirode, gljivarstva, gastronomije i ekologije. Manifestaciju organizuje Ekološko-gljivarsko društvo „Sunčanica“ iz Sremske Mitrovice, uz podršku partnera i institucija grada, a posetioce očekuju brojni sadržaji — od organizovanog sakupljanja gljiva i izložbi, do stručnih predavanja i gastro takmičenja.

Program počinje u subotu, 16. maja, odlaskom na teren i organizovanim sakupljanjem gljiva, nakon čega će uslediti izložba determinisanih vrsta u Gradskom parku, kao i takmičenja za najlepšu gljivu, gljivarsku korpu i gljivarski štap. Posebnu pažnju privući će gastro fest i degustacija specijaliteta od gljiva, dok će večernji deo programa biti rezervisan za druženje sa gljivarima i obilazak prodajnih štandova.

Drugog dana manifestacije, u nedelju 17. maja, biće organizovana stručna predavanja o svetu gljiva. Posetioci će imati priliku da čuju predavanje dr Jovana Vunduka, kao i gostujućeg predavača iz Kine, dr Žanga Jingsonga.

