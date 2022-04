Borkovac uskoro u novom ruhu

Opština Ruma zajedno sa Opštinom Irig priprema projekat za uređenje Borkovca. Projekat obuhvata uređenje šume, uređenje jezera i priobalja, a uskoro će biti predstavljen javnosti. Reč je o projektu kojim će se Rumljani i Irižani ponositi, izjavila je predsednica Opštine Ruma Aleksandra Ćirić.

– Sramota je da na 3 kilometra od centra grada imamo jezero koje propada, plažu koja je nefunkcionalna i priobalje koje zarasta u korov. Borkovačko jezero je omiljeno izletište svih Rumljana, ali nažalost nije uređeno i uopšte nije iskorišćeno na pravi način. Zahvaljujući ovom projektu imaćemo uređene plaže, jezero će biti očišćeno, a svi ljubitelji prirode će imati priliku uživati u prelepom zelenilu. Šetalište kroz šumu će dobiti tartan staze, nove klupe i lepu rasvetu. U narednom periodu u planu je da šetalište uz Borkovački kanal bude produženo do ulice 15. avgusta. Građani Rume će od centra grada uz potok uređenim stazama moći da prošetaju do najlepšeg jezera u Sremu – poručila je predsednica Ćirić, napomenuvši da će to biti najlepša turistička destinacija u okolini.

Izvor/foto: ruma.rs

