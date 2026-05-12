Zavrti točak u petak u centru Rume
12. maj 2026. godine

Ruma-Manifestacija „Zavrti točak“ će se po deseti, jubilarni put, održati u petak, 15.5.2026. godine, sa početkom od 16 časova, u Glavnoj ulici u Rumi, na relaciji od Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“ do Gradskog trga.Manifestacija se održava sa ciljem obeležavanja Svetskog dana porodice sa idejom da deca zajedno sa roditeljima „zavrte točak“ svojih kolica, rolera, trotineta, bicikala..Nakon revijalnog dela vožnje na točkovima, biće organizovano tradicionalno druženje na Gradskom trgu uz dečije animatore, kreativne radionice i prigodan muzički program za najmlađe.Organizatori i nosioci ove manifestacije su UPVO „Poletarac“, Turistička organizacija opštine Ruma, Sportski savez opštine Ruma, a uz rumske predškolce u manifestaciji će učešće uzeti i učenici nižih razreda osnovnih škola.Kao i uvek podršku manifestaciji će dati i volonteri Crvenog krsta Ruma i zdravstveni radnici Dom zdravlja „Ruma“.Pokrovitelj manifestacije je Opština Ruma.

