Nikola Lukić o nesvakidašnjem biznisu: Beli golub za novi početak i sreću

Beli golubovi su u mnogim kulturama simbol koji označava novi početak, čistotu, prosperitet, mir, ljubav i sreću, a njihovo puštanje je tradicija koja se više vekova vezuje uz ceremonije, rituale i proslave. Upravo to je bila ideja vodilja Nikole Lukića iz Salaša Noćajskog koji od nedavno svoje golubove iznajmljuje mahom mladencima. Nikola je svoju ljubav prema pernatim životinjama nasledio od oca Dragana, nadaleko poznatog po uzgoju pauna.

-Otkad znam za sebe u našem dvorištu je bilo puno životinja, kako domaćih, tako i pauna koje moj otac sa velikom brigom i pažnjom odgaja. Nekako je prirodno bilo da on tu svoju ljubav prenese na mene, pogotovo jer me je još kao dete vodio na razne berze i sajmove, na kojima sam se čak i sam pogađao sa kupcima. Sve mi je to bilo zanimljivo i to interesovanje me drži i dan danas – počinje

Nikola i dodaje da je neko vreme držao zečeve, međutim posle jednog nemilog slučaja kada su divlji psi upali među njih i podavili ih odustaje od toga.

Oko pauna je dosta angažovan i revnosno pomaže ocu, ponajviše u periodu kada se izlegu mladi, jer Dragan, s obzirom da se bavi i poljoprivredom, a često posećuje sajmove i berze životinja širom Srbije, nije sve u mogućnosti da postigne sam.

-Što se samih golubova tiče trenutno ih imam oko 60, prvo su to bili srpski visokoletači, ali sada su mahom beli “poštari”. Pre nekog vremena, a sasvim slučajno, palo mi je na pamet da bih za svoje venčanje zajedno sa suprugom po završetku samog čina ispred hrama simbolično mogli da pustimo golubove. Tako je učinili i sam taj moment doneo je jednu lepotu, bilo je baš dirljivo, romantično i opet nešto malo drugačije i nesvakidašnje. Moram priznati, da to nije bila praksa u našim krajevima – priča dalje Salaščanin.

On objašnjava da je pre puštanja golubova bilo potrebno da ih “trenira”, a kako bi oni znali da se vrate kući.

-Nije to samo tako, uhvatiš i pustiš goluba, jer želiš da ga zadržiš i baš zato sa njima mora da se radi. Treba da nauče na naše dvorište, na krov, odnosno gde im je dom, jer onda je verovatnoća da će se vratiti izuzetno velika. Otac i ja gledamo da kad god odmaknemo od kuće bar malo dalje, recimo do Beograda ili Novog Sada, ponesemo 10-15 golubova koje pustimo i potom ih čekamo. Ne vrate se baš svi, ali da većina – priča 24-godišnjak.

Od Nikolinog venčanja pojavilo se veliko interesovanje za bele golubove, a upravo u isti svrhu, pa su mu se tako mladenci počeli javljati, a preko profila na društvenoj mreži fejsbuk koju je upravo tome posvetio. U tu svrhu obezbedio je i korpu od pruća, u kojima golubovi čekaju da budu pušteni.

-Moram priznati da sam sa iznajmljivanjem golubova krenuo bez velikih očekivanja, ali za sada sam vrlo zadovoljan. Sve više mladenaca ih traži, jer je simbolika dosta lepa, a i sam taj momenat je poseban, lep za fotografisanje i uspomena za ceo život. Obično ispred crkve sačekam novopečene supružnike koji uzimaju golubove i puštaju ih – kaže Mačvanin i dodaje da u ponudi, a za potrebe fotografisanja ima i preparirane paune.

Ono što njega posebno čini zadovoljnim jesu pozitivni utisci ne samo mladenaca, već i gostiju i činjenica da je nekome ulepšao jedan od najvažnijih dana u životu.

