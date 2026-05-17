Folkloraši iz Martinaca i Kuzmina oduševili publiku u Beču

Članovi folklornog ansambla Kulturnog centra Martinci zajedno sa folklorašima iz Kuzmina boravili su u Beču gde su učestvovali na Međunarodnoj smotri srpskih kulturno-umetničkih društava. Ovo putovanje, kako ističu učesnici, ostaće upamćeno ne samo po uspešnom nastupu već i po srdačnom gostoprimstvu, novim poznanstvima i snažnoj povezanosti srpske dijaspore.

Na Festivalu je učestvovalo 13 kulturno-umetničkih društava iz Beča i Donje Austrije, jedno društvo iz Italije, dok su jedini predstavnici iz Srbije bili folkloraši iz ova dva sremska sela.

Predsednik Kulturnog centra Martinci, Veljko Radovanović, kaže da je do saradnje došlo zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu sa Slavišom Račanovićem, predsednikom Srpskog kulturnog društva „Dukat“ u Beču.

–Slaviša i ja se poznajemo više od deset godina i on nas je stalno zvao da dođemo na gostovanje kod njih, što se ove godine i ostvarilo. Domaćini su nam obezbedili smeštaj, hranu i sve što je bilo potrebno, a mi zahvaljujući pomoći Gradske uprave za kulturu obezbedili prevoz, tako da smo uspeli sve da realizujemo – priča Radovanović.

Na put je krenulo ukupno 48 mladih folkloraša, po 24 iz Martinaca i Kuzmina, a sa njima je putovala i načelnica pedijatrije Doma zdravlja u Šidu, kako bi deca imala medicinsku podršku tokom putovanja.

–Kulturni centar Martinci vodio je srednju grupu, od četvrtog do osmog razreda, dok je Kuzmin vodio omladinski ansambl, srednjoškolce i mlade do dvadeset godina. Želeli smo da sve prođe bezbedno i organizovano, pa smo poveli i doktorku koja inače leči većinu te dece. Putovanje je proteklo bez problema, iako su neposredno pre polaska pooštrene kontrole na granici Evropske unije. Prošli smo granične formalnosti brzo, bez zadržavanja, što nam je mnogo značilo jer smo putovali sa decom – navodi Radovanović.

Po dolasku u Beč, domaćini su učesnike iz Srbije dočekali sa velikom pažnjom. Deca su bila smeštena kod porodica članova tamošnjeg kulturno-umetničkog društva, dok su stariji članovi ansambla i uprave bili smešteni u hotelu.

–Njihovi igrači i roditelji došli su po našu decu i svako dete je dobilo svog domaćina. Sve vreme smo imali organizovan prevoz i podršku domaćina. Osetili smo se stvarno kao kod kuće. Pored nastupa, organizovan je i turistički obilazak Beča, tokom kojeg su deca posetila dvorac Šenbrun i njegov veliki park. Tamo ima mnogo sadržaja za najmlađe, park, lavirint, ringišpil, sve je bilo divno organizovano – dodaje Radovanović.

Centralni događaj bio je četvoročasovni koncert sa čak 27 tačaka, pred prepunom salom u kojoj se, prema proceni organizatora, nalazilo između 700 i 800 posetilaca.

Folkloraši iz Martinaca predstavili su se igrama iz Južne Srbije, dok je ansambl iz Kuzmina izveo igre iz Leskovca, a gledaoci su njihove nastupe pozdravili velikim aplauzom.

–Publika je bila oduševljena. Mi smo bili jedini gosti iz Srbije i to se osetilo. Ljudi su nas dočekali sa posebnom emocijom, jer smo došli iz matice. Za ovih devet godina, koliko vodim Kulturni centar, imao sam više od 200 nastupa i putovanja, ali ovaj doživljaj je bio stvarno poseban. Još uvek sam pod utiskom svega – iskren je Radovanović.

Tokom programa prisutnima su se obratili i predstavnici institucija Srbije i Republike Srpske u Austriji, kao i predstavnici srpske dijaspore i kulturnih organizacija.

Po završetku manifestacije usledio je emotivan rastanak sa domaćinima, a već sada se razgovara o nastavku saradnje i mogućem gostovanju ansambala iz Beča u Sremu.

–Stvorena su nova prijateljstva. Deca su ostala u kontaktu, čuju se telefonom i dopisuju. Pričali smo i o tome da oni sledeće godine dođu kod nas. Velike su šanse da se to i realizuje, jer su nas stvarno prihvatili kao svoje – kaže Radovanović.

S. Mihajlović

