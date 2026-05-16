U očekivanju javnog prevoza: Najavljeno raspisivanje konkursa za koncesionara

Pre bezmalo dva meseca, polovinom marta, na prvoj ovogodišnjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova, doneta je Odluka o usvajanju predloga Koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Stara Pazova.

U Obrazloženju odluke objašnjava se da javno-privatno partnerstvo predstavlja dugoročnu saradnju između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata i pružanja usluga od javnog značaja, koje može biti ugovorno (sa ili bez elemenata koncesije) ili institucionalno.

Kada je u pitanju koncesija, odnosno, pravo koje država, pokrajina ili opština (koncedent) ustupa pravnom ili fizičkom licu (koncesionaru) da na određeno vreme koristi prirodno bogatstvo, dobra u opštoj upotrebi ili obavlja delatnost od opšteg interesa, zakonska procedura predviđa da stručni tim, koji imenuje javno telo, pripremi predlog za donošenje koncesionog akta, koji dostavlja davaocu koncesije, u ovom slučaju, skupštini jedinice lokalne samouprave. Stručni tim u opštini Stara Pazova imenovan je rešenjem predsednika Opštine.

Odlukom o usvajanju predloga Koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Stara Pazova regulisano je da su Opštinska uprava i Stručni tim zaduženi da se staraju o realizaciji ove Odluke.

U samom Koncesionom aktu precizira se da je predmet sprovođenja projekta: poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Stara Pazova u celini, jednom privatnom partneru, odnosno koncesionaru. Osnovni razlog poveravanja delatnosti javnog prevoza putnika jednom privatnom partneru putem javnog konkursa, proizilazi prevashodno iz iskustava, koja su stečena u prethodnom periodu obavljanja delatnosti prevoza putnika, obrazlaže se u Koncesionom aktu.

Na početnim stranama ovog Akta u prilog odluci o angažovanju privatnog partnera navodi se: „Činjenica je da je s obzirom na broj putnika, cenu vozila, plate zaposlenih i druge izdatke, formiranje javnog preduzeća ekonomski neodrživo. Predmet javnog ugovora koji će, po sprovedenom postupku javne nabavke, javni partner, odnosno, koncedent zaključiti sa privatnim partnerima je obavljanje komunalne delatnosti prevoza putnika na teritoriji opštine Stara Pazova.“

U istom Aktu u poglavlju „Predlog budućeg stanja“ primećuje se da javni prevoz na teritoriji opštine Stara Pazova predstavlja ključni element u zadovoljavanju svakodnevnih potreba građana, posebno imajući u vidu geografski raspored naselja, blizinu Beograda i Novog Sada, kao i rast broja stanovnika u urbanim delovima (Stara Pazova, Nova Pazova, Banovci). Predlog linija javnog prevoza ima za cilj da obezbedi efikasnu, pristupačnu i redovnu vezu između svih naselja u Opštini, sa ključnim tačkama kao što su industrijske zone, škole, zdravstvene ustanove, železničke stanice i glavna saobraćajna čvorišta, stoji u ovom poglavlju.

Do 8. maja na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova nije objavljena informacija o raspisivanju javnog konkursa za privatnog partnera za obavljanje delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika, a ovaj čin očekuje se ubrzo, čime bi javno-privatnim partnerstvom bio rešen problem prevoza na teritoriji opštine.

B. Topalović

