„Nedelja otvorenih vrata“ za HPV vakcinaciju

Zdravstveni centar Sremska Mitrovica organizuje „Nedelju otvorenih vrata“ za HPV vakcinaciju tokom naredne nedelje, od 18.05. do 22.05.
U terminu od 8 do 18 časova u prostorijama Školskog dispanzera mogu da se vakcinišu deca uzrasta od 9 do 19 godina. Za zainteresovane osobe od 20 do 45 godina biće realizovana vakcinacija u istom periodu i terminu, u prostorijama 1, 2 i 3. zdrvstvene stanice . Zakazivanje nije potrebno.
HPV vakcinacija kod dece i mladih od 9 do 26 godina smatra se najboljom merom prevencije karcinoma povezanih sa HPV-om, posebno raka grlića materice, ali i drugih maligniteta i genitalnih bradavica.
Najveći efekat postiže se:
-pre početk aseksualne aktivnosti,
-pre kontaktasa HPV virusom.
Rutinski se preporučuje u uzrastu:
-9–14 godina kao idealan period,
-Adolescentima I mladima do 26 godina ako nisu ranije vakcinisani.
Kod nas se koristi vakcina Gardasil 9, koj ištit iod HPV tipova koji izazivaju:
-oko 90% carcinoma grlića materice,
-veliki broj carcinoma anusa, penisa, vulve, vagine I orofarinksa,
-oko 90% genitalnih kondiloma.
Kod vakcinacije pre izlaganja HPV-u:
-zaštita je veoma visoka (90% za tipove obuhvaćene vakcinom),
-stvara se dugotrajani imunitet,
-značajno se smanjuje rizik CIN promena I karcinoma.
HPV vaKcine su među najpraćenijim vakcinama u svetu.
Najčešće nus pojave:
-bol I crvenilo na mestu uboda,
-blago povišena temperatura,
-malaksalost,
-prolazna vrtoglavica.
Nema dokaza da vakcina:
-utiče na plodnost,
-izaziva autizam,
-izaziva autoimmune bolesti češće nego u opštoj populaciji.
Preporučuje se I dečacima I devojčicama, jer:
-smanjuje prenošenje HPV-a,
-štiti I muškarce od HPV-povezanih bolesti.
-Vakcina ne sadrži živi virus i ne može izazvati HPV infekciju.
-Vakcina ne menja potrebu za kasnijim ginekološkim pregledima kod žena.
Dosadašnja istraživanja pokazuju da zaštita nakon HPV vakcinacije traje veoma dugo. najmanje 10–15 godina, a verovatno I znatno duže.
Kod osoba vakcinisanih u detinjstvu ili adolescenciji:
-Nivo zaštitnih antitela ostaje visok godinama,
-Nije primećen značajan pad efikasnosti,
-Za sada se rutinski ne preporučuje buster (dodatna) doza.
Studije praćenja:
Gardasil 9 pokazuju stabilnu zaštitu I nakonviše od 12–14 godina praćenja,
Važno je da imuni odgovor kod mlađih osoba bude posebno snažan, zbog čega vakcinacija u uzrastu 9–14 godina daje najbolji I najdugotrajniji efekat.
Šta vakcina sprečava tokom tog perioda:
-Nove infekcije HPV tipovima iz vakcine,
-CIN promene visokog stepena,
-Genitalne kondilome,
-Kasni jerizik HPV-povezanih karcinoma.
Da li može ipak doći do HPV infekcije? Može, jer:
-vakcina ne pokriva bašs ve HPV tipove,
-osoba može biti izložena tipu koji nije u vakcini,
-ili je infekcija postojala pre vakcinacije.
Ali rizik za najopasnije tipove (posebno HPV 16 i 18) drastično se smanjuje.
Trenutni stručni stav u vezi revakcinacije:
-nema dokaza da zaštita „nestaje“ nakon nekoliko godina,
-nema preporuke za redovnu revakcinaciju,
-očekuje se veoma dug, možda I doživotni imunitet kod većine vakcinisanih.
Australija se smatra jednim od najuspešnijih primera HPV vakcinacije u svetu I često se navodi kao zemlja koja je najbliža eliminaciji raka grlića materice kao javno-zdravstvenog problema.
-Uvela je nacionalni program HPV vakcinacije još 2007. godine.
-Vakcinacija je organizovana kroz škole, što je omogućilo veoma visok obuhvat.
-Vakcinišu se I devojčice I dečaci.
-Paralelno imaju dobro organizovan HPV skrining program.
Rezultati
1.Veliki pad HPV infekcija
Kod mladih žena:
-infekcije HPV tipovima 16 i 18 pale suzaviše od 80–90%.
- Dramatičan pad genitalnih kondiloma
Nakon nekoliko godina:
-genitalne bradavice kod mladih žena I muškaraca postale su veoma retke.
3.Pad prekanceroznih promena
Zabeležen je značajan pad:
-CIN2 i CIN3 promena,
-Posebno kod vakcinisanih generacija.
- Očekivano skoro eliminisanje raka grlića materice
Australijski modeli predviđaju da bi:
-Incidence raka grlića mogla pasti ispod praga „eliminacije“ tokom narednih godina.
To ne znači da bolest potpuno nestaje, već da postaje veoma retka.
Zašto je program uspeo?
Kombinacija:
-Visoko obuhvata vakcinacijom,
-vakcinacije pre seksualne aktivnosti,
-uključivanja dečaka,
-redovnog HPV skrininga,
-dobre edukacije stanovništva.
Bezbednost
Australija je pratila milione datihdoza i:
-nije pronađen signal ozbiljnih dugoročnih neželjenih efekata koji bi promenili preporuke za vakcinaciju.
Važna poruka iz australijskog iskustva
Najveća korist se postiže kada:
-vakcinacija počne rano,
-obuhvat populacije bude visok,
-skrining ostane redovan.
Zemlje sa visokim obuhvatom danasv eć vide generacije mladih žena sa mnogo manjim rizikom HPV-povezanih bolesti nego ranije.
Vakcinacija protiv HPV-a kod žena starijih od 27godina I dalje može imati smisla, iako je najveća korist kada se vakcina primi pre početka seksualne aktivnosti.
Ključne stvari:
-HPV vakcina ne leči postojeću infekciju niti postojeće promene na grliću materice.
-Vakcina štiti od novih infekcija tipovima HPV-a koje osoba još nije imala.
-Žene do 27godina često su već bile u kontaktu sa nekim HPV tipovima, ali retko sa svim tipovima koje pokriva vakcina (posebno 9-valentna vakcina – Gardasil 9).
Kod žena starijih godina vakcinacija može biti korisna naročito ako:
-Imaju novog ili više seksualnih partnera,
-Planiraju nove veze,
-Ranije nisu vakcinisane,
-Imale su HPV infekciju ili CIN promene pa žele smanjiti rizik novih infekcija,
-Imaju uredan imunološki status.
Šta pokazuju studije:
-Efikasnost je manja nego kod adolescenata, ali I dalje postoji zaštita od novih infekcija I prekanceroznih promena.
-Nakon lečenja CIN promena, vakcinacija može smanjiti rizik recidiva.
Tekst i foto: Zdravstveni centar Sremska Mitrovica