„Nedelja otvorenih vrata“ za HPV vakcinaciju

Zdravstveni centar Sremska Mitrovica organizuje „Nedelju otvorenih vrata“ za HPV vakcinaciju tokom naredne nedelje, od 18.05. do 22.05.

U terminu od 8 do 18 časova u prostorijama Školskog dispanzera mogu da se vakcinišu deca uzrasta od 9 do 19 godina. Za zainteresovane osobe od 20 do 45 godina biće realizovana vakcinacija u istom periodu i terminu, u prostorijama 1, 2 i 3. zdrvstvene stanice . Zakazivanje nije potrebno.

HPV vakcinacija kod dece i mladih od 9 do 26 godina smatra se najboljom merom prevencije karcinoma povezanih sa HPV-om, posebno raka grlića materice, ali i drugih maligniteta i genitalnih bradavica.

Najveći efekat postiže se:

-pre početk aseksualne aktivnosti,

-pre kontaktasa HPV virusom.

Rutinski se preporučuje u uzrastu:

-9–14 godina kao idealan period,

-Adolescentima I mladima do 26 godina ako nisu ranije vakcinisani.

Kod nas se koristi vakcina Gardasil 9, koj ištit iod HPV tipova koji izazivaju:

-oko 90% carcinoma grlića materice,

-veliki broj carcinoma anusa, penisa, vulve, vagine I orofarinksa,

-oko 90% genitalnih kondiloma.

Kod vakcinacije pre izlaganja HPV-u:

-zaštita je veoma visoka (90% za tipove obuhvaćene vakcinom),

-stvara se dugotrajani imunitet,

-značajno se smanjuje rizik CIN promena I karcinoma.

HPV vaKcine su među najpraćenijim vakcinama u svetu.

Najčešće nus pojave:

-bol I crvenilo na mestu uboda,

-blago povišena temperatura,

-malaksalost,

-prolazna vrtoglavica.

Nema dokaza da vakcina:

-utiče na plodnost,

-izaziva autizam,

-izaziva autoimmune bolesti češće nego u opštoj populaciji.

Preporučuje se I dečacima I devojčicama, jer:

-smanjuje prenošenje HPV-a,

-štiti I muškarce od HPV-povezanih bolesti.

-Vakcina ne sadrži živi virus i ne može izazvati HPV infekciju.

-Vakcina ne menja potrebu za kasnijim ginekološkim pregledima kod žena.

Dosadašnja istraživanja pokazuju da zaštita nakon HPV vakcinacije traje veoma dugo. najmanje 10–15 godina, a verovatno I znatno duže.

Kod osoba vakcinisanih u detinjstvu ili adolescenciji:

-Nivo zaštitnih antitela ostaje visok godinama,

-Nije primećen značajan pad efikasnosti,

-Za sada se rutinski ne preporučuje buster (dodatna) doza.

Studije praćenja:

Gardasil 9 pokazuju stabilnu zaštitu I nakonviše od 12–14 godina praćenja,

Važno je da imuni odgovor kod mlađih osoba bude posebno snažan, zbog čega vakcinacija u uzrastu 9–14 godina daje najbolji I najdugotrajniji efekat.

Šta vakcina sprečava tokom tog perioda:

-Nove infekcije HPV tipovima iz vakcine,

-CIN promene visokog stepena,

-Genitalne kondilome,

-Kasni jerizik HPV-povezanih karcinoma.

Da li može ipak doći do HPV infekcije? Može, jer:

-vakcina ne pokriva bašs ve HPV tipove,

-osoba može biti izložena tipu koji nije u vakcini,

-ili je infekcija postojala pre vakcinacije.

Ali rizik za najopasnije tipove (posebno HPV 16 i 18) drastično se smanjuje.

Trenutni stručni stav u vezi revakcinacije:

-nema dokaza da zaštita „nestaje“ nakon nekoliko godina,

-nema preporuke za redovnu revakcinaciju,

-očekuje se veoma dug, možda I doživotni imunitet kod većine vakcinisanih.

Australija se smatra jednim od najuspešnijih primera HPV vakcinacije u svetu I često se navodi kao zemlja koja je najbliža eliminaciji raka grlića materice kao javno-zdravstvenog problema.

-Uvela je nacionalni program HPV vakcinacije još 2007. godine.

-Vakcinacija je organizovana kroz škole, što je omogućilo veoma visok obuhvat.

-Vakcinišu se I devojčice I dečaci.

-Paralelno imaju dobro organizovan HPV skrining program.

Rezultati

1.Veliki pad HPV infekcija

Kod mladih žena:

-infekcije HPV tipovima 16 i 18 pale suzaviše od 80–90%.

Dramatičan pad genitalnih kondiloma

Nakon nekoliko godina:

-genitalne bradavice kod mladih žena I muškaraca postale su veoma retke.

3.Pad prekanceroznih promena

Zabeležen je značajan pad:

-CIN2 i CIN3 promena,

-Posebno kod vakcinisanih generacija.

Očekivano skoro eliminisanje raka grlića materice

Australijski modeli predviđaju da bi:

-Incidence raka grlića mogla pasti ispod praga „eliminacije“ tokom narednih godina.

To ne znači da bolest potpuno nestaje, već da postaje veoma retka.

Zašto je program uspeo?

Kombinacija:

-Visoko obuhvata vakcinacijom,

-vakcinacije pre seksualne aktivnosti,

-uključivanja dečaka,

-redovnog HPV skrininga,

-dobre edukacije stanovništva.

Bezbednost

Australija je pratila milione datihdoza i:

-nije pronađen signal ozbiljnih dugoročnih neželjenih efekata koji bi promenili preporuke za vakcinaciju.

Važna poruka iz australijskog iskustva

Najveća korist se postiže kada:

-vakcinacija počne rano,

-obuhvat populacije bude visok,

-skrining ostane redovan.

Zemlje sa visokim obuhvatom danasv eć vide generacije mladih žena sa mnogo manjim rizikom HPV-povezanih bolesti nego ranije.

Vakcinacija protiv HPV-a kod žena starijih od 27godina I dalje može imati smisla, iako je najveća korist kada se vakcina primi pre početka seksualne aktivnosti.

Ključne stvari:

-HPV vakcina ne leči postojeću infekciju niti postojeće promene na grliću materice.

-Vakcina štiti od novih infekcija tipovima HPV-a koje osoba još nije imala.

-Žene do 27godina često su već bile u kontaktu sa nekim HPV tipovima, ali retko sa svim tipovima koje pokriva vakcina (posebno 9-valentna vakcina – Gardasil 9).

Kod žena starijih godina vakcinacija može biti korisna naročito ako:

-Imaju novog ili više seksualnih partnera,

-Planiraju nove veze,

-Ranije nisu vakcinisane,

-Imale su HPV infekciju ili CIN promene pa žele smanjiti rizik novih infekcija,

-Imaju uredan imunološki status.

Šta pokazuju studije:

-Efikasnost je manja nego kod adolescenata, ali I dalje postoji zaštita od novih infekcija I prekanceroznih promena.

-Nakon lečenja CIN promena, vakcinacija može smanjiti rizik recidiva.

Tekst i foto: Zdravstveni centar Sremska Mitrovica

