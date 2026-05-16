Svečano otvoreni Dani slovenske pismenosti i kulture u Rumi
16. maj 2026. godine

Ruma-U Kulturnom centru Ruma svečano je otvorena šesnaesta manifestacija „Dani slovenske pismenosti i kulture“, u organizaciji Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“. Ova tradicionalna manifestacija, posvećena delu i nasleđu Svetih Ćirila i Metodija, tokom godina izrasla je u jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Sremu, okupljajući brojne umetnike, književnike, profesore i kulturne pregaoce iz Srbije i inostranstva. Na svečanom otvaranju govorili su Snežana Janković, pomoćnica Pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Slađana Subašić, pomoćnica upravnika Biblioteke Matice srpske, Stevan Kovačević, pomoćnik predsednika Opštine Ruma, protojerejski namesnik rumski Sreten Lazarević i književnica Aleksandra Vitas. U umetničkom programu nastupili su Omladinski hor Krsančević iz Sremske Mitrovice, frulaš Stevan Parađenović i ANIP „Branko Radičević“ Ruma. Do 23.maja Gradska biblioteka organizivaće niz programa u čast svete braće Ćirila i Metodija.

