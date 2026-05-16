  • subota, 16. maj 2026.
„Srpski dom“ nastavlja da niže uspehe
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

16. maj 2026. godine

Sremskomitrovačka Etno grupa „Srpski dom“ nastavlja niz uspeha, a najnovije priznanje stiže sa Međunarodnog horskog festivala „Majske muzičke svečanosti“. Na takmičenju održanom u Bijeljini od 8. do 12. maja, ansambl je u Kategoriji F (folklorna muzika) osvojio zlatnu medalju, ostvarivši čak 94 poena.

Pod dirigentskom palicom Ivane Marketanović, grupa je autentičnim vokalnim nastupom pridobila naklonost žirija i publike. Iz ansambla poručuju da je ovo zlato kruna njihovog rada i ljubavi prema tradiciji, posebno ističući značaj visokog rezultata u jakoj konkurenciji.

Podsećamo, „Srpski dom“ deluje pri hramu Svetog Dimitrija i godinama unazad važi za jednog od najboljih ambasadora kulture Sremske Mitrovice.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

