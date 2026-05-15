Manifestacijom Zavrti točak obeležen Međunarodni dan porodice

Ruma-U Rumi je 15.maja na Međunarodni dan porodice uspešno održana deseta jubilarna manifestacija „Zavrti točak“, u organizaciji UPVO „Poletarac“, koja je i ove godine okupila više stotina dece i roditelja. Ova tradicionalna porodična manifestacija organizuje se sa ciljem da deca zajedno sa svojim roditeljima „zavrte točak“ svojih bicikala, trotineta, rolera i kolica, šaljući tako poruku o značaju porodice, zajedništva i zdravih stilova života. Uprkos kišnom popodnevu, mališani su uspeli da provozaju zajedno sa odraslima trasu duž Glavne ulice i da se okupe na Gradskom trgu uz muziku, balone i voće, kao simbol zdravlja.

