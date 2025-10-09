  • četvrtak, 9. oktobar 2025.
Podnošenje zahteva za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju do 7. novembra
Podnošenje zahteva za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju do 7. novembra

9. oktobar 2025. godine

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2025. godinu.

Zahtevi se podnose od 8. oktobra do 7. novembra ove godine, isključivo putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji jedan korisnik može da ostvari za organsku biljnu proizvodnju u toku jedne kalendarske godine iznosi 2.520.000 dinara.

Tekst ovog javnog poziva dostupan je na ovom linku, a za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti info-centru Ministarstva na brojeve telefona 011/260-79-60 i 011/260-79-61 i kontakt centru Uprave za agrarna plaćanja na 011/30-20-100 i 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Detaljne informacije i obrasci dostupni su i na zvaničnoj veb-prezentaciji eAgrar.

