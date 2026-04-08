Završena izgradnja kapela u Maradiku i Čortanovcima

Izgradnja kapela na pravoslavnim grobljima u Maradiku i Čortanovcima je završena, a trenutno je u toku priprema neophodne dokumentacije za tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole. Kapele su izgrađene u skladu sa svim zahtevima pravoslavnih verskih obreda, što podrazumeva funkcionalnost i unutrašnje uređenje prilagođeno potrebama sveštenstva i vernika.

Za izgradnju kapela iz budžeta opštine Inđija izdvojeno je više od 22 miliona dinara, a po dobijanju upotrebne dozvole, upravljanje kapelama biće povereno Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“, koje će u narednom periodu biti zaduženo za njihovo održavanje i funkcionisanje.

