  • sreda, 8. april 2026.
Završena izgradnja kapela u Maradiku i Čortanovcima
Vesti | Inđija
0 Komentara

Završena izgradnja kapela u Maradiku i Čortanovcima

8. april 2026. godine

Izgradnja kapela na pravoslavnim grobljima u Maradiku i Čortanovcima je završena, a trenutno je u toku priprema neophodne dokumentacije za tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole. Kapele su izgrađene u skladu sa svim zahtevima pravoslavnih verskih obreda, što podrazumeva funkcionalnost i unutrašnje uređenje prilagođeno potrebama sveštenstva i vernika.

Za izgradnju kapela iz budžeta opštine Inđija izdvojeno je više od 22 miliona dinara, a po dobijanju upotrebne dozvole, upravljanje kapelama biće povereno Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“, koje će u narednom periodu biti zaduženo za njihovo održavanje i funkcionisanje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Popinački mališani u poseti zoo-vrtu
categories_image
Obeležavanje 27 godina od početka bitke na Košarama u KC Ruma
categories_image
Novo zelenilo iza zgrada „Apoteke“ u centru Rume
categories_image
Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije
categories_image
Zapažen uspeh pećinačkih učenika na “Primaveri”
categories_image
Raspored rada službi JKP „Komunalije“ tokom uskršnjih praznika
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Crna hronika

Jedan poginuo, više povređenih

categories_image

Društvo | Vesti

Dobrovoljno služenje vojnog roka...

categories_image

Vesti

Izložba u Rumi

categories_image

Vesti | Šid

Deca vrtića svome gradu

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt