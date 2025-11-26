Centar za kulturu „Sirmiumart“ organizuje koncert kamernog trija: Sanja Lukovac, Goran Erić i Kristijan Boroš pod imenom „Kamerna muzika u novom sazvučju“ koji će biti održan 01. decembra u 19 sati u Galeriji „Lazar Vozarević“.

Članovi ansambla koji će se nastupiti na koncertu koji nosi naziv Kamerna muzika u novom sazvučju su istaknuti profesori i muzičari sa značajnim iskustvom u oblasti kamerne muzike. Kristijan Boroš, klarinetista i profesor kamerne muzike na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, i Sanja Lukovac, profesorica klavira na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, osnovali su kamerni duo 2019. godine i od tada su uspešno nastupali na brojnim koncertima. Njima se ovom prilikom pridružuje Goran Erić, tenor saksofonista i profesor kamerne muzike na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, čime ovaj ansambl dobija novu dimenziju umetničke izražajnosti.

Na programu će se naći dela adaptirana za sastav u kombinaciji klarineta, tenor saksofona i klavira: Patetični trio Mihaila Glinke za klarinet, fagot (tenor saksofon) i klavir, Mocart-Adađo Arvo Perta za klarinet, violončelo (tenor saksofon) i klavir i Trio u a-molu, op. 40 Karla Frulinga za klarinet, violončelo (tenor saksofon) i klavir. Ova dela su izabrana na osnovu ličnog senzibiliteta izvođača, a ujedno predstavljaju značajna ostvarenja svetske kamerne literature za klavirski trio. Ideja o zameni instrumenata nižeg registra tenor saksofonom, inspirisana je sličnostima koje omogućavaju tehnički savršenu adaptaciju deonica uz donošenje nove zvučne dimenzije. Ova neobična, ali zvučno izuzetno usklađena kombinacija instrumenata omogućava publici da ova dela umetničke muzike dožive u potpuno novom i jedinstvenom sazvučju. Publika će imati priliku da uživa u vrhunskoj umetničkoj interpretaciji i kreativnom istraživanju tembrovskih mogućnosti.

Ovaj koncert je podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije.

