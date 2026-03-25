PU „PČELICA“: Mali koraci ka velikim znanjima

U Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ u Sremskoj Mitrovici svakodnevica dece ispunjena je istraživanjem, kreativnošću i učenjem kroz neposredno iskustvo. Kroz različite aktivnosti, projekte i saradnju sa lokalnom zajednicom, mališani imaju priliku da svet oko sebe upoznaju na živ, zanimljiv i smislen način.

Posebno mesto u radu zauzima eTwinning projekat „Kuće i dvorci“, u okviru kog su deca srednje grupe „Pečurke“ iz objekta „Čuperak“ posetila svoje drugare „Zmajeve“ u Divošu. Zajedno su istraživali kako izgledaju kuće nekad i danas, a poseban utisak ostavila je poseta etno sobi, gde su se upoznali sa predmetima i načinom života iz prošlosti. Istraživanje su nastavili i u Sremskoj Mitrovici, obilaskom Gradske galerije „Lazar Vozarević“, gde im je kustos i autorka knjige „Građanske kuće Sremske Mitrovice“ približila priču o starim gradskim kućama i njihovoj gradnji. Šetnja gradom omogućila je deci da prepoznaju arhitektonske detalje i povežu naučeno sa stvarnim okruženjem.

Kreativnost je podsticana i kroz radionice poput one održane u vrtiću „Zasavica 2“, gde su deca, uz podršku udruženja „Zlatnoruno Sirmijuma“, imala priliku da se upoznaju sa vunom kao prirodnim materijalom. Kroz tehniku mokrog pustovanja, mališani su sami izrađivali ogrlice, razvijajući strpljenje, maštu i osećaj za zajedničko stvaranje.

Mesec mart u grupi „Oblačići“ bio je posvećen porodici i umetnosti. Deca su kroz razgovore, istraživanje umetničkih dela i posetu galeriji učila kako da izraze svoja osećanja, prepoznajući porodicu kao mesto ljubavi, sigurnosti i pripadanja.

Saradnja sa lokalnom zajednicom nastavljena je i kroz posete osnovnim školama. Deca iz vrtića „Leptirić“ posetila su OŠ „Jovan Popović“, gde su kroz zanimljivu prezentaciju otkrivala značaj zdrave ishrane. Takođe su obišla i OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, gde su ih učenici srdačno dočekali i pripremili program ispunjen pesmom, glumom i kvizom. Posebnu radost izazvali su „školski pasoši“, simboličan korak ka budućem polasku u školu.

U okviru projekta „Dugine boje“, najmlađi su posetili prodavnicu boja i lakova „Spektar MB“, gde su imali priliku da vide kako nastaju različite nijanse boja i upoznaju se sa alatima koji se koriste u radu. Ova poseta dodatno je probudila njihovu radoznalost i razumevanje sveta boja.

Raznovrsne aktivnosti realizovane su i u drugim objektima, poput radionice „U svetu boja“ u vrtiću „Lane“, gde su deca kroz igru, pokret i maštu istraživala svet boja uz podršku volontera i kreativne priče.

Svi ovi primeri pokazuju da se u PU „Pčelica“ učenje ne odvija samo u sobi, već u zajednici, kroz iskustvo, igru i saradnju. Deca tako ne samo da stiču nova znanja, već razvijaju samopouzdanje, kreativnost i osećaj pripadnosti – vrednosti koje će ih pratiti kroz dalje odrastanje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.