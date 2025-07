AKCIJA RUMSKIH KOZMETIČARKI: Jedan dan mesečno poklanjaju najstarijima

Briga o drugima, posebno starima, u Gerontološkom centru „Srem“ u Rumi je uobičajena stvar. To je posao zaposlenih, što je i u opisu njihovih radnih mesta. Ipak, u ovoj ustanovi otišlo se korak dalje, zahvaljujući trima kozmetičarkama iz Rume koje su odlučile da jedan dan mesečno posvete humanitarnom radu i svoju zaradu stave po strani.

Emilija Ristivojević, Marija Maričić i Hermina Ušljak su vlasnice kozmetičkih salona u Rumi i već skoro godinu dana svakog meseca dolaze u dom za stare i ulepšavaju najstarije sugrađane i sugrađanke.

-Dolazimo od septembra prošle godine i to je uglavnom poslednji utorak u mesecu. Nas tri dolazimo svakog meseca i osim toga što radimo pedikir najstarijim sugrađanima, mnogo je bitnije što im ulepšamo dan. Pedikir i sređivanje noktiju kod starijih osoba je ozbiljan posao koji zaposleni ne mogu to da urade kao što možemo mi, profesionalni kozmetičari. Uglavnom, ovde smo isključivo iz humanih razloga, jedan dan u mesecu poklonimo njima i cilj nam je da im život učinimo lepšim, rekla je kozmetičarka Emilija Ristivojević.

Njih tri tako svakog meseca umesto svoje zarade koju bi ostvarile u salonima, poklone drugima. Marija Maričić, kozmetičarka od koje je i potekla ova ideja kaže da sve tri zajedno u proseku za taj jedan dan mogu da obrade i do 45 korisnika Gerontološkog centra.

-Smatram da je nekako starost u zapećku. Dom za stare je uglavnom na periferiji grada, tako je i u mom rodnom Šapcu, i starijima je teško da dolaze do kozmetičkih salona, ne samo da se srede već i da sebi priušte neka sitna zadovoljstva. A pedikir u poznim godinama je osnovna higijena. Volim da kažem da nema lepih i ružnih žena, već postoje one negovane i one koje to nisu. Starost nas sve čeka i mi ovde znamo da se našalimo da ovim sebi obezbeđujemo mesto u domu kada i ako za to dođe vreme, rekla je kozmetičarka Marija Maričić.

Za dame, ali i ponekog gospodina iz Gerontološkog centra ovo nije samo puko sređivanje. Ovo je iskorak, prilika za razgovor, druženje i osećaj da i u poznim godinama čovek može biti negovan i vredan.

-Volim da sam sređena i doterana i to nema veze sa godinama. Ovo je divna akcija, pored svih sadržaja koje imamo u Domu i svaka čast ovim ženama koje su odlučile da jedan dan u mesecu posvete nama, rekla je Jelena Rapajić iz Platičeva, korisnica Gerontološkog centra „Srem“ u Rumi.

-Svaka žena voli da je sređena bez obzira na godine. Sama ne bih mogla da se ovako sredim i ovi tretmani nam zaista mnogo znače. Uvek sam vodila računa da lepo izgledam, to činim i sada. A osim toga i osećam se bolje, dodaje korisnica Terezija Keresteš koja i na pragu osamdesete godine života vodi računa o izgledu.

-I sa 84 godine se trudim da sam uredna… obrve, kosa i naravno nokti… Smatram da žena u godinama poput naših jednako treba da vodi računa o sebi kao i kada je mlada, rekla je Milojka Pavković.

S.B.

