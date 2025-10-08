Festival tamburaške i izvorne muzike „Mitrovačkim sokakom“ počinje 9. oktobra

Centar za kulturu „Sirmiumart“ organizuje Festival tamburaške i izvorne muzike „Mitrovačkim sokakom“.
Ova manifestacija biće održana u Pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici, kada će posetioci tokom četiri večeri uživati u bogatom programu posvećenom muzici i tradiciji.
Festival okuplja više od deset ansambala koji će publici doneti najlepše zvuke tambure i izvorne pesme koje su decenijama oblikovale kulturni identitet Srema.
Moto festivala je Ozarimo Mitrovicu uz pesmu i tamburicu.
PRVI FESTIVAL TAMBURAŠKE I IZVORNE MUZIKE
„MITROVAČKIM SOKAKOM”
9–12. OKTOBAR
POZORIŠTE „DOBRICA MILUTINOVIĆ” SREMSKA MITROVICA
ČETVRTAK, 9.10.2025. u 20 sati
Gradski tamburaški orkestar “BRANKO RADIČEVIĆ” Ruma
Dirigent: Smiljana Jančić
Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo “MATIJA GUBEC” Ruma
Dirigent: Predrag Pavlović
Tamburaški orkestar “BISERNICA” Šabac
Dirigent: Branko Džinović
PETAK, 10.10.2025. u 20 sati
Tamburaški orkestar “SREM” Sremska Mitrovica
Dirigent: Zorica Opačić
“CENTAR TAMBURAŠKE MUZIKE” Novi Sad
Dirigent: Zoran Bugarski – Brica
Tamburaški orkestar KUD-a “DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ” Novi Slankamen
Dirigent: Bratislav Nikolić
Tamburaški orkestar “PLAVI ĆUPERAK” Ruma
Dirigent: Jovan Sinđić
Tamburaški orkestar HKC “SRIJEM – HRVATSKI DOM” Sremska Mitrovica
Dirigent: Đorđe Orlović
SUBOTA, 11.10.2025. u 20 sati
Projekcija filma
„ZAUSTAVITE DUNAV I SKAZALjKE STARE”
Produkcija: „TAMBURICA FEST”
NEDELjA, 12.10.2025. u 20 sati
Narodni orkestar Centra za kulturu “SIRMIJUMART”
Sremska Mitrovica
Rukovodilac: Vladimir Marušić
GOST FESTIVALA: Nenad Ilić, harmonika
Orkestar ansambla narodnih igara SKD “PROSVJETA” Vukovar
Rukovodilac: Zoran Bogdanović
Orkestar “WORLD MUSIC CENTRE” Čačak
Rukovodilac: Aleksandar Smrekić
“ETNO AKADEMSKI ORKESTAR” Beograd
Rukovodilac: Stefan Mančić
Ulaznice možete preuzeti radnim danima od 10 do 17 sati u prostorijama Centra za kulturu „Sirmiumart“, Stari šor 92, Sremska Mitrovica.
Tokom Festivala (od četvrtka, 9. oktobra do nedelje 12. oktobra) – ulaznice će biti dostupne i u Pozorištu „Dobrica Milutinović“sat vremena pre početka programa.