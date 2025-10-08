Festival tamburaške i izvorne muzike „Mitrovačkim sokakom“ počinje 9. oktobra

Centar za kulturu „Sirmiumart“ organizuje Festival tamburaške i izvorne muzike „Mitrovačkim sokakom“.

Ova manifestacija biće održana u Pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici, kada će posetioci tokom četiri večeri uživati u bogatom programu posvećenom muzici i tradiciji.

Festival okuplja više od deset ansambala koji će publici doneti najlepše zvuke tambure i izvorne pesme koje su decenijama oblikovale kulturni identitet Srema.

Moto festivala je Ozarimo Mitrovicu uz pesmu i tamburicu.

PRVI FESTIVAL TAMBURAŠKE I IZVORNE MUZIKE

„MITROVAČKIM SOKAKOM”

9–12. OKTOBAR

POZORIŠTE „DOBRICA MILUTINOVIĆ” SREMSKA MITROVICA

ČETVRTAK, 9.10.2025. u 20 sati

Gradski tamburaški orkestar “BRANKO RADIČEVIĆ” Ruma

Dirigent: Smiljana Jančić

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo “MATIJA GUBEC” Ruma

Dirigent: Predrag Pavlović

Tamburaški orkestar “BISERNICA” Šabac

Dirigent: Branko Džinović

PETAK, 10.10.2025. u 20 sati

Tamburaški orkestar “SREM” Sremska Mitrovica

Dirigent: Zorica Opačić

“CENTAR TAMBURAŠKE MUZIKE” Novi Sad

Dirigent: Zoran Bugarski – Brica

Tamburaški orkestar KUD-a “DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ” Novi Slankamen

Dirigent: Bratislav Nikolić

Tamburaški orkestar “PLAVI ĆUPERAK” Ruma

Dirigent: Jovan Sinđić

Tamburaški orkestar HKC “SRIJEM – HRVATSKI DOM” Sremska Mitrovica

Dirigent: Đorđe Orlović

SUBOTA, 11.10.2025. u 20 sati

Projekcija filma

„ZAUSTAVITE DUNAV I SKAZALjKE STARE”

Produkcija: „TAMBURICA FEST”

NEDELjA, 12.10.2025. u 20 sati

Narodni orkestar Centra za kulturu “SIRMIJUMART”

Sremska Mitrovica

Rukovodilac: Vladimir Marušić

GOST FESTIVALA: Nenad Ilić, harmonika

Orkestar ansambla narodnih igara SKD “PROSVJETA” Vukovar

Rukovodilac: Zoran Bogdanović

Orkestar “WORLD MUSIC CENTRE” Čačak

Rukovodilac: Aleksandar Smrekić

“ETNO AKADEMSKI ORKESTAR” Beograd

Rukovodilac: Stefan Mančić

Ulaznice možete preuzeti radnim danima od 10 do 17 sati u prostorijama Centra za kulturu „Sirmiumart“, Stari šor 92, Sremska Mitrovica.

Tokom Festivala (od četvrtka, 9. oktobra do nedelje 12. oktobra) – ulaznice će biti dostupne i u Pozorištu „Dobrica Milutinović“sat vremena pre početka programa.

