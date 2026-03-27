Povećan prag za dečiji dodatak

Na predlog Ministarstva za brigu o porodicu i demografiju, Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici donela Uredbu o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka.

Novom Uredbom, počev od 1. aprila 2026. godine, cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak povećan je za oko 5.000,00 dinara, sa dosadašnjih 13.247,00 dinara na 18.000,00 dinara.

– Za ove potrebe država je u budžetu obezbedila dodatnih 950 miliona dinara. Na ovaj način štitimo najugroženije i najsiromašnije porodice. Usled rasta minimalnih zarada, u prethodnom periodu neke porodice su gubile pravo na ovu vrstu pomoći. Upravo iz tog razloga korigovali smo cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, kako bi on bio dostupniji, odnosno kako bi obuhvatio i uključio više korisnika, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, dodajući da je na dečiji dodatak, kao meru države kojom se podržavaju porodice i deca, prošle godine utrošeno 18,3% ukupnih izdvajanja u smislu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pravo na dečiji dodatak može da se ostvari ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus od 18.000,00 dinara. Za pojedine kategorije porodica ovaj cenzus je uvećan za 20%, odnosno 30% i iznosi 21.600,00 dinara, odnosno 23.400,00 dinara.

Osnovni iznos dečijeg dodatka za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 4.415,83 dinara, a po različitim osnovama može biti uvećan najviše do 80%. Iznosi dečijeg dodatka usklađuju se dvaput godišnje, 1. januara i 1. jula, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

