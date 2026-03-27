Plasman pećinačkih recitatora na Pokrajinsku smotru
Preko stotinu recitatora iz celog Srema okupilo se, 22. marta, u sremskomitrovačkom Pozorištu “Dobrica Milutinović” na Smotri recitatora „Pesniče naroda mog“, koju su organizovali Ustanova za negovanje kulture Srem i Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine.

Među odabranim učesnicima koji će predstavljati Srem na Pokrajinskoj smotri nalaze se i predstavnici opštine Pećinci. U kategoriji srednjeg uzrasta, plasman je ostvarila Vanja Gajić iz Sremskih Mihaljevaca, učenica sedmog razreda Osnovne škole “Dušan Jerković Uča” u Šimanovcima. Na takmičenju je govorila pesmu „Vragolije“ Branka Radičevića, a njen mentor je nastavnica Slađana Radivojević. U kategoriji starijeg uzrasta, plasman je ostvarila Tamara Damjanović iz Pećinaca, učenica četvrtog razreda Tehničke škole “Milenko Verkić Neša”. Predstavila se pesmom „Zabranjeno je“ Pabla Nerude, a njen mentor je profesorka Tanja Petković.

Selektor smotre bio je Predrag Momčilović, glumac i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, koji je doneo odluku o plasmanu učesnika na viši nivo takmičenja.

Na Pokrajinsku smotru recitatora upućena su ukupno 33 učesnika iz Srema, raspoređena u tri uzrasne kategorije – mlađi, srednji i stariji uzrast. Pokrajinska smotra recitatora „Pesniče naroda mog“ biće održana u Sečnju od 24. do 26. aprila ove godine, i to prema sledećem rasporedu: 25. aprila – mlađi uzrast, 26. aprila – srednji uzrast i 27. aprila – stariji uzrast i odrasli.

Izvor: www.pecinci.org

