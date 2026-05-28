Treće mesto za Janu Kovačević na međunarodnom takmičenju
Učenica izdvojenog odeljenja rumske muzičke škole „Teodor Toša Andrejević“ u Pećincima, Jana Kovačević iz Deča, nedavno je osvojila visoko treće mesto na prvom onlajn Međunarodnom pijanističkom takmičenju “WPTA Australia International Piano Competition“.

Jana je nastupila pod mentorstvom nastavnika Ivane Ohmut.

-U konkurenciji dece iz celog sveta (Kine, Australije, Perua, Indonezije i drugih zemalja), naša Jana je bila jedini predstavnik iz Srbije – rekla je ponosna nastavnica Ohmut.

