Treće mesto za Janu Kovačević na međunarodnom takmičenju

Učenica izdvojenog odeljenja rumske muzičke škole „Teodor Toša Andrejević“ u Pećincima, Jana Kovačević iz Deča, nedavno je osvojila visoko treće mesto na prvom onlajn Međunarodnom pijanističkom takmičenju “WPTA Australia International Piano Competition“.
Jana je nastupila pod mentorstvom nastavnika Ivane Ohmut.
-U konkurenciji dece iz celog sveta (Kine, Australije, Perua, Indonezije i drugih zemalja), naša Jana je bila jedini predstavnik iz Srbije – rekla je ponosna nastavnica Ohmut.
