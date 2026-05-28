Šimanovci višestruko nagrađeni na Susretima sela

Na završnoj manifestaciji 53. Susreta sela Srbije, u organizaciji Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, koja je ove godine održana u dragačevskom selu Kotraža, Šimanovci su se istakli kao jedno od najuspešnijih sela u našoj zemlji.

Među ukupno 16 nagrađenih sela, podeljenih u 5 kategorija, Mesna zajednica Šimanovci je osvojila prvu nagradu za uspešan razvoj, infrastrukturu i organizaciju života u kategoriji sela sa preko 3.000 stanovnika.

Nagradu su primili zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić i predsednik Saveta mesne zajednice Šimanovci Aleksandar Mandić.

Vojkić je istakao da je ovo veliki uspeh ne samo Šimanovaca, već i opštine Pećinci, koja je, brojnim infrastrukturnim ulaganjima i ubrzanim razvojem industrijske zone, doprinela da Šimanovci danas budu jedno od najuspešnijih naselja u Srbiji.

Mandić kaže da je ova nagrada velika čast za sve stanovnike Šimanovaca, jer organizacija života u naselju prevazilazi samo Savet mesne zajednice i članove Saveta. U aktivnosti u selu, bilo da se radi o kulturnim, sportskim ili turističkim manifestacijama, najčešće su uključene i brojne organizacije i pojedinci. I upravo to je, kako je rekao, dovelo do toga da kvalitet života u Šimanovcima bude zapažen na nivou cele Srbije.

Šimanovci su na ovogodišnjim Susretima sela Srbije bili višestruko uspešni, jer je pojedinačno nagrađen i jedan meštanin ovog naselja. Naime , u kategoriji uspešnih pojedinaca, vaspitač i zavičajni hroničar Aleksandar Saša Đorđević je nagrađen zlatnom medaljom za hroničarsko stvaralaštvo i očuvanje istorije našeg kraja.

Još dve nagrade su posredno vezane i za Šimanovce. Vlasnik televizije Pink Željko Mitrović, čiji PFI studiji se nalaze u Šimanovcima, odlikovan je zlatnom medaljom i poveljom za dugogodišnji humanitarni rad, posebno zbog finansijske i materijalne pomoći ugroženim porodicama i samohranim roditeljima sa više dece u seoskim sredinama, dok je televizija Pink nagrađena poveljom za promociju života na selu u svojim emisijama.

